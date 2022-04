Szerdán a világon másodikként a Közép Afrikai Köztársaságban is törvényes fizetőeszközzé vált a bitcoin – közölte az ország elnöke a Reuters szerint. Érdemes tehát megnézni, hogy milyen tapasztalatokat halmozott fel az első ország, amely hasonló döntést hozott, vagyis El Salvador. Szerencsére most jelent meg egy friss kutatás, mely azt vizsgálja, hogy mennyire terjedt el a kriptovaluta használata.

Az 1800 háztartást személyesen is megkereső kutatás során arra voltak kíváncsiak, hogy miért nem terjedt el a bitcoin használata fizetőeszközként. Tekintve, hogy ez a pénz egyik fontos funkciója, ahhoz, hogy a kriptopénzek neve is félrevezető, hiszen azokat rendkívül ritkán használják ebből a célból. Mint írják ennek lehet magyarázata az is, hogy azt kevesen fogadják el, ám ez a többi mobilfizetési megoldásra is igaz volt a kezdeti időszakban. Ugyanakkor az, hogy El Salvador törvényes fizetőeszközzé tette a bitcoint, ráadásul annak használatát különböző módokon ösztönözte is.

Fotó: Shutterstock

Mindezek ellenére, noha a latin-amerikai országban a lakosság többsége rendelkezik mobiltelefonnal és internettel, ami a kormányzati bitcoin tárca, a Chivo letöltéséhez szükséges, valamint a koronavírus miatt is sokan választották az érintésmentes fizetést is, a telefon és interneteléréssel rendelkezők mindössze kevesebb mint 60 százaléka töltötte le a kormányzati alkalmazást.

Még rosszabb jel, hogy közülük a legtöbben csak az alkalmazás telepítéséért járó bónusszal éltek,

mindössze a letöltők 20 százaléka használta a bónusz elköltését követően is az alkalmazást. A salvadori polgárok mindössze 5 százaléka élt a bitcoinban történő adófizetési lehetősséggel, és a hiába a kriptoeszköz törvényes státusza, mely kötelezővé teszi annak elfogadását, csupán az üzletek 20 százaléka fogadta azt el ténylegesen. Még ennél is kisebb azon cégek aránya, akik pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek a bitcoin használata terén.

A kriptopénzben rejlő másik nagy lehetőséget a főként az Egyesült Államokból hazautalt összegek jelentették a kripto rajongók szerint, azonban 2022. első negyedévében szinte egyáltalán nem voltak új felhasználói ennek a lehetőségnek, míg februárban a tárca indulása óta a legkevesebben használták erre a Chivo-t. További problémát jelent az is, hogy a fizetéseket és megtakarításokat dollárban is lehetővé tevő alkalmazás használói is inkább a dollár mellett döntöttek.

Hiába tehát az állami támogatás, a 8 százalékkal olcsóbb benzinár a bitcoinnal történő fizetés esetén, az eszköz használatához szükséges alkalmazás letöltéséért adott 30 dolláros bónusz, az emberek többségének tetszését nem nyerte el a bitcoin El Salvadorban.