A GameStop közgyűlése elé viszik a cég részvényeinek felosztására (split) irányuló előterjesztést - írja a Reuters. A terv azután került elő, hogy

újra megnőtt a kisbefektetők érdeklődése az úgynevezett mémrészvények, azaz a jellemzően fiatal és a közösségi médiában aktív befektetők által kedvelt cégek részvényei iránt, aminek következtében a GameStop ebbe a körbe tartozó papírjai mintegy 100 százalékkal, egészen 167 dollárig drágultak.

Fotó: Tayfun Coskun / AFP

A részvények felaprózását általában kedvező hírnek tartják a piacon, mivel a lakosság számára megkönnyíti a befektetést, s mindezt úgy hogy eközben a vállalati érték egy jottányit sem változik. Minél magasabb a részvények kurzusa, annál hatásosabb lehet egy feldarabolás, melynek során növelik a társaság részvényállományát, ám ezzel arányosan csökken a papírok árfolyama.

Pszichológusok szerint a befektetési döntéseket érzelmileg is befolyásolják az árak. Sokkal könnyebben szánja el magát valaki 10 darab 100 dolláros, mint egy darab 1000 dolláros részvény vételére. Ráadásul előbbi esetben az is vásárolhat a papírokból, akinek mindössze 500 dollár van a zsebében.

A GameStop igazgatósága 300 millióról 1 milliárdra, vagyis több mint háromszorosára növelné A osztályú törzsrészvényeinek számát - áll a bejelentésben. A befektetők szerint a GameStop árfolyamát is tovább emelheti a split, hiszen a kispénzű mém-részvényrajongók előtt szélesebb tárja a kaput. Nem véletlen tehát, hogy a cég részvényei csütörtökön újabb 19 százalékot ugrottak a tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben, miután a vállalat bejelentette a lépést.

Az elmúlt két évben egyébként az Apple, az Nvidia és a Tesla is felosztotta részvényeit, míg az Amazon és az Alphabet a közelmúltban jelentette be hasonló terveit. Utóbbi két cég 1:20 arányban tervezi a splitet. A március 9-i bejelentés után az Amazon részvényei 2800 dollárról 3400 dollárig száguldottak. Sikeres volt a processzorgyártó Nvidia tavalyi negyedelése is, hiszen július 20. óta 200 dollárról 273 dollárra erősödött a kurzus.

Hétfőn a Tesla a piaci kapitalizációja is több mint 80 milliárd dollárral ugrott meg, miután az elektromos autógyártó közölte, hogy szintén közgyűlési jóváhagyást kér részvényei ismételt felaprózásához.

A Tesla 2010-ben részvényenként 17 dolláros árfolyamon debütált a Nasdaqon, jelenleg a 2020-as 5:1 arányú felosztást követően pedig a kurzus már 1000 dollár felett jár, azaz aki a kibocsátási áron vett egy darab részvényét meg is tartotta, már egy 5000 dollár értékű kisebb pakett boldog tulajdonosa.

Az újabb felosztás pedig – amelynek részleteit még nem ismerjük – tovább fújhatja a Tesla részvénybuborékát

– mondta David Trainer, a New Constructs elemző cég vezérigazgatója.

Nem mindenki a híve azonban a felosztásnak, a svájci Lindt & Sprüngli csokoládégyártó egyetlen részvénye például 112 000 svájci frankot kóstál, a cég vezetői szerint ez az ár automatikusan megszűri a befektetőket, néhány százalékos gyengülés esetén senki sem fogja eldobálni papírjait.

A hazai tőzsdén sem ismeretlen a részvény-felaprózás, hiszen az OTP, a Mol és a Richter is befektetőbarátabbá tette már részvényeit az elmúlt években. Utoljára a 4iG-tól láttunk egy splitet, a technológiai cég 2018-ban tizedelte részvényei kurzusát, 2019-ben pedig egy újabb ötödölést hajtott végre.