Megerősítette a Masterplast részvényeire vonatkozó, 6394 forintos célárat kedden kiadott friss elemzésében az MKB Bank.

A régi-új árfolyamvárakozás igen jelentős, 56 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi szintről, a bank ezért továbbra is vételre ajánlja az építő- és egészségipari gyártócég papírjait.

A társaság múlt héten jelentette be, hogy leánycéget alapított Olaszországban, ahol a tervek szerint gyártóbázist épít ki. Javában folynak a tárgyalások egy már a piacon lévő cég felvásárlásáról, de vizsgálják a zöldmezős beruházás feltételeit is, erről Tibor Dávid, a Masterplast elnöke és többségi tulajdonosa nyilatkozott a VG-nek is. A beruházás forrásigénye akvizíció esetén nagyjából 20 millió euró lehet, a zöldmezős beruházás ennek a feléből is megvalósítható az előzetes számítások szerint, a projekt mindkét esetben legkésőbb öt éven belül megtérülhet.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A bankház értékelése szerint a Masterplast olaszországi terjeszkedési terve pozitív hír, és jól illeszkedik a társaság stratégiájába is. A legvalószínűbb forgatókönyv teljesülése esetén a tervezett beruházást nagyobb részben a Növekedési kötvényprogram keretében kibocsátott kötvényekből származó forrásokból fedezni tudja a vállalat, amely így jelentős külső finanszírozásra nem lesz szüksége.

Az MKB kommentárja emellett kiemeli, hogy

a háború miatt ismét előtérbe kerülő energiafüggetlenség nyomán még fontosabbá válhat az épületszigetelés Európában.

Ebből pedig ugyancsak profitálhat az ebben a szegmensben jól pozicionált magyar vállalat.