Az orosz-ukrán háború okozta piaci turbulenciák a háztartások befektetéseit sem kímélték februárban – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

A lakosság értékpapírszámlákon lévő vagyon 0,7 százalékkal 15 895 milliárd forintra csökkent a hónap során, lefordulva ezzel a 16 ezermilliárdos mindenkori csúcsról.

A Magyarország szomszédjában zajló háborús konfliktus féléves felívelést tört meg. A megtakarítási kedv viszont a borúsabb hangulat ellenére sem hagyott alább, a befektetési számlákra ezúttal is 12 számjegyű összeg, 110 milliárd forint érkezett.

A visszaesésért ezért egyértelműen az alábukó hozamok felelnek, melyek 223 milliárd forinttal rövidítették meg a háztartások vagyonát.

Fotó: Shutterstock

Állampapír vásárlásaikat jelentősen visszafogták, az elmúlt hónapokban megszokott százmilliárdos tétel helyett mindössze 72 milliárd forintot táraztak be, amiben szerepet játszhatott a sokéves csúcsra futó infláció, amely mellett a MÁP Plusz már nem jelent vonzó perspektívát. Ezen belül a legtöbb pénz, 77 milliárd forint most is a hosszú lejáratú forintkötvényekbe áramlott, devizában jegyzett papírokba pedig további 20 milliárd forintot pakoltak. Az egy évnél rövidebb futamidejű forintos állampapírból 25 milliárd forintot váltottak vissza.

Február végén így már közel 10 300 milliárd forintnyi magyar állampapírt tartott a lakosság, minden korábbinál nagyobb összeggel finanszírozva az államadósságot.

Ami a kockázatosabb eszközöket illeti, úgy tűnik, mintha a lakosság a piaci volatilitást kihasználva a portfóliómenedzserektől elpártolva inkább maga próbált szerencsét a parketten. A befektetési alapokba ugyanis szinte alig érkezett friss tőke, amire tavaly év eleje óta nem volt példa. A befektetési alapokban fialtatott vagyon viszont jelentősen, 52 milliárd forinttal csökkent a zuhanó hozamok miatt. A teljes kezelt állomány bő egy százalékkal 4616 milliárd forintra apadt.

Az év eleji tőkekivonás után februárban újult lendülettel tértek vissza a részvénypiacra a hazai kisbefektetők, akik több mint 32 milliárd forintért vettek hazai papírokat. Meglévő részvényeik piaci értéke ugyanakkor csaknem 180 milliárd forinttal zuhant. Ez annak tükrében nem is meglepő, hogy a BUX az orosz invázió hírére februárban 18 százalékkal szakadt be, az eladási listát toronymagasan vezető OTP részvényeivel pedig bő 30 százalékot bukhattak a hónap során. A tőzsdei vérengzés következtében a januári rekordszintről közel 150 milliárd forinttal – mintegy 14 százalékkal – zsugorodott a háztartások hazai részvényállománya.