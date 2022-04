Kedden délelőtt is egy helyben toporgott a forint. Bár a hétfői kereskedésben történt egy napon belüli korrekció, de nem sikerült az 50 százalékos Fibonacci-szint (377,07) és a 30 napos mozgóátlag (375,45) alatt zárni – mondta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátéve: így továbbra is a 380-as ellenállással néz farkasszemet az euró-forint árfolyam,melynek áttörése esetén akár a 385-390-es tartományt is megcélozhatja a jegyzés.

A vezető részvények közül az OTP grafikonján szignifikánsan elesett a 11 ezer forintos szint, majd a következő, 10 615 forintnál húzódó, rövid távú támaszt is letörte kedden délelőtt a kurzus. Ám 10 400 forintnál már megjelentek a vásárlók is a piacon. És délben már újra a 10 615 forintos, immár ellenállási szintet tesztelte vissza az OTP kurzus.

A Blue Chipek közül a Richter és a Magyar Telekom mutatott napközben egészen halovány, 1 százalékot sem közelítő pluszt. Igaz, a potenciális eladók - részvénytulajdonosok - jelentékeny része a közgyűléseken ült. A Richter osztalékjavaslata 225 forint, a Magyar Telekomé 15 forint részvényenként, s a telefontársaság saját részvény vásárlásról is dönthetnek.