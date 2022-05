Tanácstalanságot mutat a forint euróval szembeni árfolyamának görbéje az olajembargóról tanácskozó uniós csúcs környékén és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden délután 2 órakor esedékes kamatbejelentése előtt. A görbe a klasszikus hullámvasút jegyeit mutatja, annyi eltéréssel, hogy többször is kilaposodott, majd a kereskedők hirtelen más szintre tették át az árfolyamot.

Az árfolyam már a múlt hét közepén áthelyeződött a 383 körüli szintekről a sokkal gyengébb 395 körüli régióba, miután Virág Barnabás MNB-alelnök jelezte, hogy a kamatemelések üteme nagyjából feleződhet a korábbi 100 bázisponthoz képest.

A múlt hét végén és e hét elején nagyobb nemzetközi figyelem irányult a magyar fizetőeszközre, mert az Európai Unió nagy viták közepette fordult rá a hétfőn végül meghozott olajembargós döntésre, és a megbeszélésekben Magyarország kulcsszerepet játszott.

Végül olyan döntés született, amely figyelembe vette több tagállamnak a magyar miniszterelnök által hangoztatott aggodalmát, és a csővezetéken érkező orosz olajra nem vonatkozik az embargó.

Az euró mindazonáltal gyengült a dollár ellenében, mivel az embargó tovább táplálja a rekordmagasra felszökött euróövezeti inflációt, ugyanakkor növeli a recesszióba süllyedés kockázatát, ami pedig csökkentheti az Európai Központi Bank étvágyát a kamatemelésekre, holott azok kezdetét már beharangozták júliusra (ezzel május második felére visszapörgetve az eurót az 1,05-on is túli ötéves mélypontokról a dollár ellenében).

A dollár felvásárlása az euró ellenében normál esetben a közép-európai devizákat is gyengíti, ezúttal azonban az embargós döntésen túl egyéb helyi tényezők is működnek, a forint esetében például az MNB keddi ülése körüli várakozások, a złotyt pedig megtámasztották a korábbiaknál is rosszabb, kedden publikált májusi inflációs adatok, amelyek kamatemelési várakozásokat gerjesztenek Varsóban.

Inflation is rising rapidly in Polandhttps://t.co/kErANuqWXG — ING Economics (@ING_Economics) May 31, 2022

A forinthoz hasonlóan a złotyt is megrángatták kedden, előbb 4,585 környékéről 4,577 régiójába erősödött az euró ellen, de aztán visszahúzták ugyanoda. A forint ugyanakkor az elmúlt háromnegyed napban kétszer is elidőzött a 395,5 környékén, de a 394 környékén is, és valamivel fél 1 előtt épp 395 közelébe tolták.

A piacok valószínűleg az embargós döntés fundamentális, a külkereskedelmi mérlegekre ható következményeit is elemezgetik. Ez a tényező kedvező a forint számára, hiszen az, hogy Magyarország továbbra is a viszonylag olcsóbb szinteken jut orosz olajhoz, nem rontja a külső mérleg kilátásait, szemben az euróövezettel. Lengyelország ugyancsak kap olajvezetéken orosz olajat, de a németekhez hasonlóan már rövid távon le kíván mondani róla.