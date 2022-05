A Waberers Nyrt. csütörtökön, piaczárás után közölte első negyedéves gyorsjelentését. A dokumentum szerint a csoport bevétele 1,7 millió euró lett, szemben az egy évvel korábbi 2,7 millió euróval, nem realizált árfolyamveszteség miatt. A várakozásoknak megfelelően mindhárom szegmens azonos EBIT-szintet ért el szezonálisan. Az EBIT ráta éves szinten 30 bázisponttal 2,9 százalékra csökkent. A vezetőség továbbra is optimista, bíznak benne, hogy a következő negyedévekben jól teljesíthetnek. Megállapították azt is, hogy eddig nem érezték közvetlenül az orosz-ukrán háború hatásait, de a harcok elhúzódása, a közvetett hatások miatt már befolyásolhatja a cég eredményét.

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / Belga via AFP



Az elemzést jegyző Bukta Gábor a negyedéves gyorsjelentés ismeretében is lát pozitívumokat. A Concorde részvényelemzője szerint stabil lábakon áll az eredményesség, a hatékony flottának is köszönhetően.

A társaság egyébként az első negyedévben is folytatta flottacsere programját: csaknem 20 millió euró értékben lízingelnek 270 darab új járművet. Ezek között vontatók, pótkocsik, tehergépkocsik és kishaszongépjárművek is vannak. Emellett Bukta szerint további további 1242 darabot rendeltek összesen 82,5 millió euró értékben, amelyet teljes egészében bérbe adnak. Az elemző szerint az is kedvező, hogy az eddigi 1-3 hónapos késleltetés után immár néhány hetente aktualizálják a szerződésekben foglalt üzemanyagárat.

Ugyanakkor az összefoglaló egyik legsúlyosabb megállapítása, hogy a menedzsment alapvetően optimista előrejelzésével ellentétben a szakember szerint az orosz-ukrán háborúnak komoly hatásai lehetnek a cégre, az ellátási láncok akadozásán keresztül. Emellett az infláció elszállása csökkentheti a vásárlóerőt, ami negatívan befolyásolhatja a társaság rendelésállományát.Összességében azonban az elemző hangsúlyozza, hogy jó úton halad a társaság, a vezetőség új stratégiájának is köszönhetően. Azonban a háború, és az infláció jelentős kockázati tényezők. A flotta mérete kezelhetőbbé vált a karcsúsításnak köszönhetően, és az is pozitívum, hogy a társaság legtöbb szerződése euró alapú, azaz a forint mélyrepülésének időszakában az árfolyamhatás felfelé húzhatja a Waberer’s számait.

Ugyan csak áprilisban, az első negyedéves jelentés zárása után jelentette be a Waberer’s, hogy megvásárolta a Gyarmati Trans logisztikai tevékenységét, ez Bukta Gábor szerint kedvező lehet a szinergiák kihasználásának köszönhetően. A tranzakció árát nem hozták nyilvánosságra, de az akvizícióval, nagyjából 1 milliárd forint éves árbevétellel nőhet a regionális logisztikai szegmens árbevétele.

A részvényesek nem fogadták jól a számokat. A logisztikai cég papírja 3,6 százalékos mínuszban forgott a tőzsdén, pénteken napközben.