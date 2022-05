A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1423,14 pontos, 3,32 százalékos csökkenéssel, 41 473,45 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 16,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a stagnáló Magyar Telekom kivételével estek az előző napi záráshoz képest. A Mol 154 forinttal, 5,37 százalékkal 2716 forintra csökkent, 3,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 485 forinttal, 4,5 százalékkal 10 290 forintra esett, forgalmuk 9,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 410 forint maradt, forgalma 209,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama tíz forinttal, 0,14 százalékkal 7290 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,1 milliárd forintot ért el. Hasonlóan rossz volt a hangulat máshol is. Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, bár a csütörtöki az OTP-nek osztalékvágás előtti utolsó napja volt, ez nem indokolta az esést, a Mol árfolyamára pedig hatott, hogy az olaj ára nem nagyon változik. Az olajipari vállalat árfolyamát továbbra is az mozgatja, hogy mi történik az orosz embargóval kapcsolatban. Hasonlóan rossz volt a hangulat máshol is. A vezető nyugat-európai indexek egy-két százalék közötti mínuszban zártak, és a kereskedési nap közepén az előző napi szakadás után az Egyesült Államokban is csak a Nasdaq tartotta magát többé-kevésbé zöld tartományban.