A Rivian Automotive 13,7 milliárd dollárt szedett össze a november eleji elsődleges részvénykibocsátásával (IPO), ezzel megszerezte a tavalyi év legnagyobb tőzsdei bevezetéséért járó címet. A folytatás azonban félrecsúszott: a 179 dolláros árfolyamcsúccsal debütált részvény lejtőre állt, és visszacsörlőzni sem tudták, így most 23 dollár alatt tengődik.

Fotó: Michael M. Santiago

Ide bukott le a kurzus egy 20,9 százalékos eséssel hétfőn azután, hogy a 11,4 százalékban tulajdonos és szakmai befektetőnek tekinthető Ford a CNBC szerint azt tervezi, hogy 102 millió részvényéből nyolcmilliótól megválik a IPO során vállalt eladási moratórium múlt vasárnapi lejártát követően. Hogy ez megtörtént-e vagy sem, arról nincs hír, mindenesetre a 159 milliárd dolláros egykori tőzsdei kapitalizáció húszmilliárdosra olvadt. Vigasz legfeljebb az lehet, hogy a termékcsalád, vagyis az elektromos R1T, R1S és EDV pick-up modellek mutatósak és teszik a dolgukat, noha a megrendelőknek március közepéig átadott 2425 furgonból messzemenő következtetést aligha lehet még levonni, arról az Észak-Amerikában megrendelt 83 ezer haszonjármű leszállítása után lehetne pontosabb képet alkotni.

No meg a cégben 17,7 százalék erejéig tulajdonos Amazon véleményére alapozva, amely százezer furgon megrendelésével hitelesítette a Rivian jövőképét. S majd ha elkészül és teljes kapacitással, azaz évi 600 ezer pick-uppal árasztja el a piacokat a cég georgiai és illinois-i gyára, az lesz az igazi az egyelőre masszívan veszteséges cég életében. Tavaly 4,22 milliárd dollár volt a Rivian üzemi vesztesége, az idén 6,21 milliárdnál állhat meg a mutató az S&P Global Markets elemzői konszenzusa szerint, de még 2024-ben is 4,5 milliárdos mínusszal kalkulálnak.

A gyártás azonban finoman szólva botladozik, elsősorban a foghíjas alkatrész-beszállítások okoznak fejfájást a Rivian vezetésének, amely a 25 ezer darabos idei gyártási volument a felére vette vissza. Az Amazonnak szánt százezer furgon garantáltan nem készül el 2024-ig, ezért a cég alternatív beszerzési forrást keresett magának, és talált is az olasz–amerikai Stellantis-csoport haszonjárműveit gyártó Ram személyében. Az Amazon több ezer Ram ProMastert rendelt a Stellantistól az év elején, ezzel ő lesz az 2023-ban debütáló elektromos furgon első flottavásárlója.

Az e-kereskedelmi óriás emellett 2500 elektromos teherautót is rendelt a villamosított iskolabuszairól ismert kanadai Lion Electrictől 2025-ös leszállításra, és addigra csak befut Európából a Mercedes-Benz 1800 darabos elektromos furgonokból álló szállítmánya is. Rendelhettek volna még a Ford F-150 Lightningból is, de Amerika legnépszerűbb pick-up-családjának elektronizált változatára olyan felfokozott a kereslet, hogy a Ford egy ideje már nem is fogad el rá előrendeléseket.

Mind a Ford, mind a Riviannal idegen terepre tévedt Amazon a tilalmi időszak lejártával részesedésének csökkentését tervezi, ez eleve nyomást helyez az árfolyamra. Ráadásul a JPMorgan Chase-hez is befutott 2 százalékot megtestesítő értékesítési megbízás egy meg nem nevezett befektetőtől. A legnagyobb Rivian-részvényes a T. Rowe Price Associates 18,7 százalékkal, de Soros György alapjának is több mint 19,8 millió részvénye van a cégben, ez most 2,2 százalékot és 455 millió dollár körüli piaci értéket képvisel.

A Rivian tehát nem tudja kihasználni azt a helyzeti előnyét, ami a Tesla adott neki azzal, hogy saját e-pick-upját, a Cybertruckot három évvel a bemutatása óta sem volt képes sorozatgyártásra éretté fejleszteni. Igaz, a Teslának most más baja is van: a cég sanghaji Gigafactoryjában kedden a kínai Covid-járvány következtében előállt alkatrészhiány miatt erősen takaréklángra állították a termelést, Amerikában pedig 130 ezer autójukat rendelik vissza a túlhevülésre hajlamos központi érintőképernyő javítása miatt.

A hatodik hetébe lépett sanghaji lezárásoknak „köszönhetően” a szalagokról csak 200 autó gördült le kedden, azaz az utóbbi időszakban megszokott mennyiség egyhatoda – írja a Reuters. Amíg márciusban egészen pontosan 65 814 autó készült itt el, addig az áprilist 10 757 darabbal tudták le, exportra közül egy sem jutott. A Tesla a lemaradást a jövő héttől napi 2600 darabos szériákkal próbálja ledolgozni – ha lesz elég alkatrész.

A Renault-val üzletel a Geely

A kínai Geely 200 millió dollárért 34 százaléknyi részesedést szerez a Renault Samsunggal közös dél-koreai vállalatában, amelyben ezután 46 százalékos hányaduk marad a franciáknak. A Renault kihátrálása folytatódik Ázsiából, a franciák az elektromos átállás finanszírozása érdekében a Nissanban lévő részesedésükből is lefaragnak. A Volvo tulajdonosaként és a Mercedes-Benz nagyrészvényeseként is ismert Geely számára így megnyílik az út az Egyesült Államok felé, mivel vámok nem hátráltatják Dél-Koreából Amerikába irányuló exportot.