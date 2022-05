A nyersanyag piacok további támogatásra találtak a múlt héten, annak ellenére, hogy a globális részvénypiacokon kisebb hurrikán söpört végig. A Bloomberg Commodity indexe 1,6 százalékkal emelkedett, és bár 2010 óta az S&P 500 negyedik legnagyobb visszaesését látjuk, az áruszektor jól mutatta, hogy valójában mennyire fontos a kínálat és a kereslet egyensúlya az árak stabilan tartásához.

A globális élelmiszerválság miatti aggodalmak új csúcsokra emelték a gabona árát. Ukrajna, a világ egyik legfontosabb kiváló minőségű búza-termesztőjének exportkiesése miatt és az indiai kínálat gyengüléséről érkező hírek hatására új csúcsokat tesztelt a búza, amit követett a kukorica is. A Gro Intelligence mezőgazdasági elemző cég szerint a világnak csupán 10 hétre való búzatartaléka van, ami továbbra is magasan tartja majd az árakat mindaddig, amíg tisztázódik a várható európai és észak-amerikai termés mennyisége. Mindkét területen az időjárással összefüggő kihívásokkal indult a termés szempontjából fontos időszak.

Fotó: Shutterstock

Az ipari fémek piacán ugyan pesszimizmus uralkodott az elmúlt hónapokban, Kína zéró-tolerancia politikája következtében lassuló kereslet miatt, azonban egyre több jelet látunk arra, hogy a kínálati oldalon lényeges hiánnyal kell szembenéznünk. Az LME és Shanghai határidős nyersanyag-tőzsde jelentése szerint a négy kulcsfontosságú fém, az alumínium, a réz, a nikkel és a cink, készletei további 19 százalékkal csökkentek az elmúlt héten. Ez a rohamos készletcsökkenés jelzi, hogy az árak hamarosan lényegesen megugorhatnak, ami zárásra kényszerítheti a például a réz piacát erősen shortoló spekulánsok pozícióit.

A réz shortok jelenleg 2 éves csúcson vannak és az ekkora egyoldalú pozicionáltság magában hordozza egy short squeeze veszélyét, amit jelen pillanatban a technikai kép is alátámaszt. A 4 dolláros ellenállás megállította a medvék rohamát, amelytől visszapattanva a múlt héten az április közepétől tartó csökkenő trendvonalat áttörte a júliusi lejáratú rézkontraktus a COMEX-en.

Tehát a nyersanyagok árfolyama valószínűleg továbbra is magasan marad, még a gyengébb növekedés ellenére is, különösen ha figyelembe vesszük azt is, hogy a lezárások után a kínai kormány valószínűleg gazdaságélénkítő lépésekről dönt.