Negyven fillér választotta el pénteken a lélektani 400 határtól a svájci frank jegyzését, amely azonban így is történelmi rekordot ért el a forinttal szemben.

Csökkenő forgalom, vegyesen teljesítő vezető részvények – ilyen hetet zárt a BUX Emelkedni tudott a BUX index, és a 40 ezer pontos szinttel küzd.

A frank erősödését a svájci jegybank júniusi 50 bázispontos kamatemelése is segítette, de az irányadó ráta ezzel együtt is mínusz 0,25 százalékon áll. A menekülőeszközként is szolgáló alpesi fizetőeszközzel szemben a magyar gazdaság és a lakosság kitettsége szerencsére a korábbinál jóval kisebb, a svájci frankos ingatlanhitelek forintosításával ez a mostani árfolyamrali már keveseket érint. A forint kilátásairól írt hosszabb, elemző cikkünket itt olvashatja: