Miközben az Egyesült Államok tőzsdeindexeinek vezetésével a nemzetközi piacok egyre nagyobb eséseket könyvelhetnek el, egyebek között a Fed szerdára várt 75 bázispontos kamatemelésétől tartva, a Kínában irányadó CSI 300 index szerdán újabb 1,3 százalékkal magasabban zárt, így a júniusi árfolyamnyereség közel 5 százalékra emelkedett. A 4278 pontos záróértékkel a mutató nem mellesleg egyben 3 havi csúcsát is beállította.

Fotó: Zhang Peng / LightRocket via Getty Images



A kínai részvénypiac megítélésében jelentkező optimizmust több tényező is alátámasztja. Egyrészt úgy tűnik, a pekingi politikai vezetés segítséget nyújt a Covid-zárlatok által megtépázott gazdaság újraélesztéséhez, másfelől a vártnál jobb májusi ipari termelési és kiskereskedelmi értékesítési adatok is a sanghaji és hongkongi parkett felé fordították a befektetőket. Mindehhez hozzájárul még, hogy a kínai részvények a kulcsfontosságú városokban hetekig tartó zárva tartás dacára a legutóbbi globális eladási hullám során rendkívüli ellenálló képességet mutattak, illetve Peking a technológiai szektor elleni szigorítással is felhagyni látszik.

Májusban valóban némi javulást láttunk, ami mindenképpen pozitívan hat a piaci hangulatra – mondta Redmond Wong, a Saxo Capital Markets piaci stratégája. "A kérdés most az, hogy a Covid-helyzetet sikerül-e kordában tartani, vagy újraindulnak a szigorúbb járványvédelmi intézkedések" – tette hozzá.

Szerdán amúgy a pénzügyi vállalatok vezették az emelkedést. Több brókercég, köztük az Everbright Securities és a Hongta Securities már második napja emelkedett 10 százalék körüli mértékben. A Bloomberg Intelligence ingatlanfejlesztőket mérő mutatója szintén felfelé lengett ki, miután az újlakás-eladások is májusban nőttek idén először hó/hó bázison.

Az általános piaci lendületet az sem fékezte, hogy a jegybank az elemzők egy részének várakozásával szemben mégsem csökkentette az irányadó kamatot, azaz a központi bank egyéves hitelének kamatlába 2,85 százalék maradt. A kínai fogyasztói árak májusban mindössze 2,1 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, ami csupán töredéke az amerikai 8,6 százalékos inflációnak. Ilyeténképpen a pénzügyi vezetés mozgástere elegendő a monetáris és fiskális politika szükség szerinti további lazítására.

Észszerű lépés volt a kamatlábak változatlanul hagyása, tekintve, hogy a legutóbbi adatok nem voltak túl rosszak – mondta Castor Pang, a Core Pacific-Yamaichi International kutatási vezetője, aki szerint a befektetők inkább szektorális ösztönző lépéseket várnak, például az ingatlan- vagy az autópiacon.

A hangulat javulásának jeleként a részvények forgalma Sanghajban az eddigi júniusi nyolc kereskedési napból hétszer meghaladta az 1000 milliárd jüant (150 milliárd dollár). Hongkongban az irányadó Hang Seng index 1,7 százalékkal emelkedett, a technológiai részvények mutatója pedig több mint 2 százalékot emelkedett.

A külföldiek szerdán több mint 13 milliárd jüan értékben vásároltak be kínai részvényekből, ráadásul a trend immár napok óta töretlen. Emellett a kínai, nemzetközi jüanban jegyzett (offfshore yuan) államkötvények első aukcióján közel két éve a legnagyobb keresletet tapasztalták a szerdai aukción. A nemzetközi és a belföldi jüan egyaránt 0,4 százalékkal erősödött az amerikai dollárral szemben.

A befektetők legnagyobb félelme továbbra is Peking ragaszkodása a vírussal szembeni zérótoleranciához. Bár például éppen Sanghajban feloldották az általános zárlatot, a korlátozások visszatérésének réme akár néhány ember megfertőződése esetén is, okozhat még álmatlan éjszakákat a részvényeseknek.