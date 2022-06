Továbbra is döcög a GameStop szekere, a videójátékokat és egyéb szórakoztatóipari termékeket forgalmazó amerikai áruhuházlánc méretes veszteséggel kezdte az évet, de már az újabb nagy dobásán dolgozik.

A pandémia alatt a reddites kisbefektetőknek köszönhetően mémrészvénnyé vált társaság a tavalyinál közel két és félszer nagyobb, 158 millió dolláros veszteséget jelentett az első negyedévre, még úgy is, hogy forgalma 1,27 milliárdról 1,38 milliárdra bővült az időszak során.

Az árbevétel legnagyobb részét, mintegy felét adó játékkonzolok és kiegészítők értékesítése négy százalékkal, 674 millió dollárra mérséklődött, a szoftvereladásokból, valamint a különböző gyűjthető tárgyakból származó forgalom ugyanakkor ötödével, illetve negyedével szökött fel.

Fotó: John Smith / VIEWpress via Getty Images

Két utóbbi szegmens erős teljesítménye tükrében érthető, miért mutat egyre nagyobb érdeklődést a vállalat az ún. nem helyettesíthető tokenek (NFT), azaz olyan digitális „tárgyak” és műalkotások iránt, melyek egyediségét blokkláncban tárolt adataik igazolják. A gyűjthető és adható-vehető NFT-k a felhasználók és a befektetők körében is egyre népszerűbbek, a trendet pedig a GameStop is igyekszik meglovagolni. Olyannyira, hogy a tervezett menetrend szerint június végéig elindítják saját NFT-piacterüket is.

Egész évre vonatkozó eredménycélt azonban továbbra sem adott a menedzsment, mi több, Matt Furlong vezérigazgató az elemzői kérdéseket is hárította a jelentést követő konferenciahívás során a CNBC beszámolója szerint. A cégvezető elmondta, továbbra is az átalakulásra és a „hosszú távú részvényesi értékteremtésre” összpontosítanak a kereskedelmi tevékenységbe való befektetésekkel, emellett pedig keresik az új technológiákban és NFT-kben rejlő növekedési lehetőségeket is.

A Jefferiest ezzel együtt is meggyőzte a vállalat, a befektetési szolgáltató ugyanis csütörtökön 90-ről 110 dollárra emelte az egyébként meglehetősen volatilisen mozgó részvényre vonatkozó 12 havi célárat. Igaz, ez mintegy 10 százalékos ereszkedést feltételez a jelenlegi szintről.