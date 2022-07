Úgy tűnik a koronavírus újra szóhoz jut a piacokon, amint Kínában egyes régiókban újabb karantén intézkedéseket vezettek be tömeges PCR teszteléssel együtt. A nyersanyagpiac a potenciális keresletkiesésre reagálva eladási hullámban van, talán egyetlen termék, az európai gáz kivételével. A holland TTF gázkontraktusok árfolyama tovább emelkedett az Európát fenyegető földgázválság miatt megújult aggodalmak közepette.

Fotó: Justin Sullivan/Getty Images

A múlt hónapban az Egyesült Államok egyik legnagyobb exportközpontjának számító texasi Freeport LNG-nél történt robbanást követően európai gázárak tovább emelkednek, míg Amerikában a földgáz árfolyama 42 százalékot esett, és immár negyedik hete csökken. A freeporti baleset csökkentette az exportkapacitást viszont hazai készleteket növelte, ami részben magyarázatot nyújt a helyzetre.

A fő aggodalmat most az Északi Áramlat-1 hétfőtől esedékes tíznapos, szezonális karbantartása okozza, félő ugyanis, hogy a Gazprom a munkálatok befejezése után is zárva tartja a vezetéket. Ez növeli annak kockázatát, hogy az európai gáztartalékokat nem sikerül feltölteni a tél előtt elegendő mértékben ahhoz, hogy az EU tagországok elkerüljék az áramkimaradásokat és a fogyasztási korlátozásokat. Viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy csökkent likviditást érzékelünk jelenleg a piacokon az európai nyári vakációszezon miatt, ami tovább növelheti a volatilitást.

A befektetők az elmúlt hetekben nagy mennyiségben zárták spekulatív pozícióikat a nyersanyag piacokon. A COT jelentés szerint csak a múlt héten 16 százalékkal csökkentették kitettségüket a hedge fundok, ami elsősorban a mezőgazdasági terményekre és az ipari fémekre vonatkozott.

A nyersolaj piacán a recessziós félelmek által kiváltott árfolyamzuhanást követően 100 dollár alatt kereskedték a WTI és 103 dollár alatt a Brent nyersolaj júliusban lejáró kontraktusait. Az üzemanyagok iránti csökkenő keresletet egyre inkább ellensúlyozni látszik a kitermelés és a finomítás terén hiányzó kapacitásokat.

Míg azonban a spekulatív kitettség csökken, addig a fizikai nyersolaj piacon továbbra is szűkös a helyzet. Mélyponton a készletek és nagy mennyiségű nyersolaj és üzemanyag hiányzik a tározókból. Ha a recessziós félelmek nem igazolódnak be, akkor ez akár 140 dollár fölé is tolhatja az olajat az év végéig

A mezőgazdasági termények piacát is elérte a negatív hangulat a múlt héten. A spekulatív eladási aktivitás már áprilistól érzékelhető volt a nagy befektetők jelentéseiből a múlt heti nagy esést követően gabonapiac a héten megállapodni látszik. Ezzel szemben a gyapot árfolyama tovább zuhan a kinai kereslettel kapcsolatos aggodalmak miatt, és elérte a tavaly szeptemberi fontonkénti 95 centet, amely letörése esetén 90 centes támasz kulcsfontosságú lesz a továbbiakban.