Az Airbus egy nap alatt közel 300 utasszállító repülőgépet adott el Kínában. A megrendelések, amelyek mind az A320neo sorozatra szólnak, alig néhány héttel a az angliai farnborough-i légi szalon előtt futottak be - jelentették be pénteken.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / AFP

A China Eastern Airlines 100 darabot, az Air China 64 darabot rendelt a sorozatból, leányvállalata, a Shenzhen Airlines pedig további 32 darabot. Eközben a China Southern Airlines 96 gépet rendelt és további repülők lízingelését is tervezi.



Az árlista szerint a pénteken leadott kínai megrendelések értéke összesen több mint 37 milliárd dollár, az iparágban azonban gyakoriak a szignifikáns árengedmények. A China Southern Airlines maga is rámutatott a közleményben, hogy a tényleges ár jóval alacsonyabb volt.



Ezek az ügyletek az első nagy repülőgép-megrendelések Kínából az utóbbi három évben. Az Airbus és a Boeing évek óta harcol a dominanciáért a világ legnépesebb országának légi közlekedési piacán. Noha az ottani utasforgalom továbbra is súlyosan szenved a koronavírus-járvány következtében bevezetett szigorú korlátozásoktól, azonban a nagy keresletnek örvendő repülőgéptípusokat - mint például az Airbus A320neo-t - több évre előre meg kell rendelni, mivel a gyártás általában hosszú időre lekötött.



A China Southern számára megrendelt repülőgépeket a tervek szerint 2024 és 2027 között szállítják le, és a légitársaság 19 darabot lízingel is a sorozatból. Az Air China 2023 és 2027 között, a Shenzhen Airlines 2024 és 2026 között várja új gépeit.



A China Southern Airlines eddig a Boeing fő vásárlója volt Kínában, ám számos Airbus repülőgép is van a flottájában. Májusban ugyanakkor a légitársaság a szállításokkal kapcsolatos bizonytalanságok miatt több mint 100 Boeing 737 Max keskenytörzsű repülőgépre szóló megrendelést törölt.



Az Airbus és a Boeing a járvány miatt jelentősen csökkentette repülőgépgyártását. Emellett a Boeing 2020 őszéig – amikor is az Egyesült Államok feloldotta a típusra a korábban bekövetkezett halálos balesetek miatt elrendelt tilalmat - nem kezdhette újra a 737 Max típusú repülőgépek szállítását. A Boeing azóta ismét növelte a típus gyártását, legutóbb havi 31 repülőgépre.



Az Airbus viszont már jóval előrébb jár az A320neo-család gyártásával. A termelés várhatóan havi 45-50 repülőgépről 2023-ra havi 65-re, azaz új csúcsra emelkedik. Az évtized közepére az Airbus főnöke, Guillaume Faury célul tűzte ki, hogy havi 75 darab repülőgépet állítsanak elő.

„Kiábrándító, hogy a geopolitikai feszültségek továbbra is korlátozzák az amerikai repülőgép-exportot" – reagált az ügyletre a Boeing péntek délután. Az amerikai repülőgépgyártó hozzátette, hogy továbbra is szorgalmazza a párbeszédet az amerikai és a kínai kormány között.

Az Airbus részvényei pénteken 3 százalékos pluszban zártak, míg a Boeing papírjai másfél órával az amerikai tőzsdezárás előtt 1,7 százalékkal erősödtek.