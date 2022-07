Az európai részvények a korábbiaknál alacsonyabb szinten zárták a júniust, ennek oka pedig az, hogy a nagyobb jegybankok szinte általánosan szigorú (hawkish) monetáris politikája és az egyre fokozódó recessziós félelmek miatt a befektetők körében továbbra is bizonytalan hangulat uralkodik – vélik a Fidelity szakértői egy kedden publikált elemzésükben.

Emlékeztettek: a Fed 0,75 százalékkal emelte a kamatokat, az EKB pedig 50 bázispontos szigorítást hajtott végre. Az európai központi bank azt is bejelentette, hogy 2022. július 1-jével befejezi az eszközvásárlásokat. A piacok némileg fellélegeztek, miután az EKB felvetette, hogy megvédené a nagyobb adósságállománnyal küzdő tagjainak egy részét az emelkedő hitelköltségektől azzal, hogy a lejáró hiteleket rugalmasan újra befekteti, és létrehoz egy új „antifragmentációs” eszközt.

Közben Kína fokozatos gazdasági talpra állása igazi fénysugárnak számított: májusban magához tért az ipari termelés. Csakhogy az elhúzódó ukrajnai háború változatlanul rányomja bélyegét a befektetői hangulatra, és Európában súlyosbodik az energiaválság, mivel Oroszország csökkentette a Németországnak, Olaszországnak és más EU-tagállamoknak szállított földgáz mennyiségét.

A kompozit beszerzésimenedzser-index júniusban 51,9-re csökkent, ami a kereslet növekedésének megtorpanását jelzi. A legnagyobb visszaesés a feldolgozóiparban volt megfigyelhető, ahol két év óta először csökkent a termelés. Ez a folyamat júliusban felgyorsulhat, mivel az új megrendelések száma egyre alacsonyabb.

A szolgáltató szektor kibocsátásának növekedése január óta a legalacsonyabb szintre esett, mivel csökkent az új megrendelések száma. Bár a beszállítói csúszások továbbra is mérséklődnek, ez valószínűleg a termékek iránt megnyilvánuló alacsonyabb keresletnek és a jókora raktárkészlet-felhalmozódásnak tudható be.

A munkahelyek számának növekedése 13 hónapja nem látott mélypontra mérséklődött, mivel a vállalkozások mind a gyártás, mind a szolgáltatások területén lefelé módosították a terjeszkedési terveiket. Az eurózóna inflációja magasabb volt a vártnál, és 8,6 százalékos mértékével júniusban újabb rekordot döntött.

A felülvizsgált eredményvárakozások az egyre pesszimistább gazdasági kilátások ellenére továbbra is szinte minden európai ágazatban pozitívak. A legfrissebb vállalati eredmények azt mutatják, hogy az összesített profitmarzsok még mindig magas szinten vannak.

A piac azonban már most beárazta a gyengülő eredménykilátásokat. A részvénypiacon van lehetőség olyan vállalatok felkutatására, amelyeknél a nagyon negatív forgatókönyvek már be vannak árazva, és ezért korlátozott a további értékromlás esélye. Ezeknek a lehetőségeknek a megtalálását az egyes vállalatok korábbi recessziós időszakokban elért eredményeinek elemzése is elősegítheti