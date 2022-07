A többek közt az Ariel, a Lenor, a Gillette, a Jar vagy a Head & Shoulders márkát képviselő Procter & Gamble (P&G) második negyedéves gyorsjelentése negatív meglepetést hozott, igaz, nem az elemzői konszenzustól elmaradó nyereségadattal, hanem profitfigyelmeztetés formájában.

A péntek délutáni eredménybeszámoló közzététele után a cég részvényei ennek megfelelően 4 százalékos mínuszba fordultak a hivatalos tőzsdenyitás előtti kereskedésben. A fogyasztási cikkeket gyártó multinacionális társaság nettó árbevétele 3 százalékkal, 19,52 milliárdra nőtt a július 30-án zárult negyedévben, felülmúlva a Refinitiv IBES 19,41 milliárd dolláros konszenzusát. A forgalom emelkedése a háztartási fogyasztási cikkek áremelésének volt köszönhető. A részvényenként 1,21 dolláros nyereség megfelelt a várakozásoknak.

Rossz hír azonban, hogy sokat romlott a külső működési környezet: a járvány, a munkaerőhiány, a tengeri kikötőkben felmerült logisztikai torlódások, a globális ellátási láncok gondjait még csak-csak kivédte volna a P&G a második negyedévben, de az alapanyagok árrobbanása már látványosan belemart a nyereségbe, és ez így is maradhat a következő hónapokban is. A 2023-as pénzügyi évben a várhatóan továbbra is magas nyersanyag- és szállítási költségek, kiegészülve a folyamatosan erősödő dollárral, összesen 3,3 milliárd dollár potenciális nyereséget tesznek semmissé, a P&G legnagyobb bánatára. Ezzel együtt az értékesítések 3-5 százalékkal nőhetnek organikusan, a profit alakulása a fentiek miatt azonban sokkal bizonytalanabb: stagnálás és 4 százalékos növekedés közt bármi elképzelhető.

A szintén a fogyasztási cikkeiről ismert Colgate-Palmolive 603 millió dollár profittal zárta a negyedévet, ami kismértékben felülmúlta a várakozásokat. Az viszont pozitív meglepetés, ahogyan az árbevétel alakult: 4,48 milliárd dollár a 4,36 milliárd dolláros prognózis helyett, ráadásul minden üzletágban nőttek a bevételek (a devizahatások 3,5 százalékos negatív követezményei ellenére).

Ellentétben a Procterrel, a Colgate-Palmolive megemelte az éves előrejelzését. A jelek szerint ügyesen tárgyalnak a vevőpartnereikkel, arra készülnek ugyanis, hogy a magasabb nyersanyag- és logisztikai költségeket egy az egyben továbbhárítják. A Colgate-hez hasonlóan számos fogyasztásicikk-gyártó – Nestlé, Kraft Heinz, Danone, Unilever – sem tudta elkerülni megemelkedett költségei áthárítását a fogyasztókra.