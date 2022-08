Jelentősen megugrott az E.On forgalma a második negyedévben, a német energetikai konszern nyeresége ezzel együtt zsugorodott az Ukrajnában dúló háború miatt változó energiaipari környezetben.

Európa legnagyobb energiahálózat-üzemeltetője 23,34 milliárd eurós árbevételt ért el a június végén lezárt három hónapban, ami közel 60 százalékos bővülést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

Fotó: Ina Fassbender / AFP

A tisztított üzemi eredmény ennek ellenére 1,28 milliárd euróra apadt a tavalyi 1,51 milliárdról, az adózott eredmény soron pedig 18 százalékos csökkenést követően 1,43 milliárd eurós profitról adott számot.

A jelentésből kiderül az is, hogy a társaság mintegy 700 millió euróval csökkentette az Északi Áramlat 1. gázvezetékben meglévő részesedésének értékét az orosz–ukrán háború hatásaival kapcsolatos „fokozott bizonytalanságra” hivatkozva. Az E.On márciusban azt közölte, hogy a vezetékben meglévő 15,5 százalékos részesedésének könyv szerinti értéke 1,2 milliárd euró, a mostani leírás így 58 százalékos értékcsökkenést jelent.

A jelenlegi energiaválság végre világossá teszi, hogy Európának át kell alakítania energiarendszerét és függetlenné kell válnia az orosz gáztól az ellátásbiztonság érdekében

– nyomatékosította Leonhard Birnbaum vezérigazgató.

A társaság az első félév teljesítményének tükrében megerősítette egész évre vonatkozó eredménycéljait is. Ennek megfelelően a tisztított EBITDA 7,6–7,8 milliárd euró között lehet, a szűrt adózott eredmény pedig 2,3-2,5 milliárd euró közé futhat be. Utóbbi egy részvényre vetítve 88-96 centes eredményt jelentene. Az energetikai konszern továbbra is azzal számol, hogy idén 5,3 milliárd eurót fordít majd különböző beruházásokra, félmilliárd euróval többet mint 2021-ben.