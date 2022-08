Az akadémiai publikációk és a szakma egyaránt jól ismeri ezt a két faktort, amelyekre külön-külön befektetési stílusok is kialakultak. Ez a két legintuitívebb eszközválogatási módszer, de kevesen tudják róluk, hogy együtt alkalmazva még tovább javítható a befektetési teljesítményünk, ugyanis jól diverzifikálja egymást ez a két faktor.

Mit értünk egy faktor alatt? Az egyes befektetési eszközöket rangsorolhatjuk különféle tulajdonságaik, részvények esetén például az eladósodottság, a profittermelés alapján, és idetartozik az értékeltség és a momtentum is. A két szóban forgó faktor azoban más eszközosztályoknál is megjelenik, ezért eszközosztályonként eltér, hogy miként is mérjük ezeket a tulajdonságokat. Részvényeknél az egyik legismertebb ilyen tulajdonság az értékeltség mérésére a P/E, de az EV/EBITDA és más EV-alapú mutatók ugyanúgy alkalmazhatók. Természetesen a komplett DCF modell az, amivel a legjobban vizsgálható az értékeltség, de a pénzügyi mutatókkal gyors és hatékony összehasonlítások tehetők, és a portfóliók is könnyen kialakíthatók, ami erősen javallott is a befektetések világában.

A momentum vagy más néven trendfaktor, ahogy a neve is mutatja, az adott eszköz árfolyam- vagy épp tartásidőre jutó hozamának a változására helyezi a hangsúlyt. Itt jellemzően a 12 havi visszatekintő hozamát szokás vizsgálni a részvénynek.

Egy olyan portfólió, amely egyenlő arányban tartalmaz jó momentummal rendelkező és jó értékeltségű papírokat, az kockázat-hozam szempontjából hatékonyabb, mintha csak az egyedi tulajdonságokra fókuszálnánk. Itt a titok annyi, hogy célszerű külön szűrni az értékeltségre, és külön a momentumra. Erre azért van szükség, mert a legalulértékeltebb részvények vélhetően még éppen csökkenő momentummal rendelkeznek (visszatekintő hozamuk erősen negatív), míg a jó momentummal rendelkezők esetén erős a visszatekintő hozam. Ez a két jelenség együtt segíti egymást, és kisimíthatja a hozamok eloszlását, ami csökkentheti a kockázatot.

A jelenlegi környezetben persze nem könnyű eligazodni, de jó értékeltségű papírokra ilyenkor lehet a leginkább vadászni. A momentum pedig egyelőre sok piacon negatív, de ez megnyitja a lehetőséget a short pozíciók felvételére is, ezzel implicit fedezve a portfóliónkat. És amikor a momentum fordul, elcsíphetjük ennek a két faktornak a hozamprémiumát.