A szeszesital-gyártók közül csütörtökön az iparág második számú szereplője, a francia Pernod Ricard adta közre számait. A prémiumkategóriába tartozó töményitalairól és pezsgőiről világhírű társaság a június végével lezárt üzleti évében 10,7 milliárd eurós forgalmat bonyolított le, ami 17 százalékos növekedést jelent a megelőző évihez képest.

Alexandre Ricard elnök-vezérigazgató bárszekrényét sokat megirigyelhetik

Fotó: Joel Saget / AFP

Legfontosabb piacai közül Észak-Amerikából 8, Kínából 5 százalékos pluszbevétele származott, míg Indiában egyenesen hasított, ezt jelzi az ottani 26 százalékos bővülés. Igaz, Indiában a bázisidőszakban tombolt legerősebben a koronavírus-járvány, ami magyarázatot ad a kiugró teljesítményre.

Kiemelkedő még az európai 19 százalékos pluszteljesítmény,

ami elsősorban a lengyel, a német, a spanyol és a brit fogyasztók aktivitásának köszönhető. Legnagyobb, 30 százalékos keresletbővülés globális a társaság skót whiskyportfóliójához – Jameson, Ballantine’s, Glenlivet, Chivas Regal, Passport, 100 Pipers stb. – kötődik. Köztük is a legtöbb a Jamesonból fogyott.

A Pernod Ricard a rivális, világelső Diageóhoz hasonlóan sokat nyert azon, hogy

a pandémia kezdete óta egyre több fogyasztó váltott a drágább szeszes italokra.

A bárok és éttermek újranyitása és az utazások gyors fellendülése aztán szintén felpörgette az eladásokat.

A Pernod Ricardnál végrehajtott költségracionalizálási program meghozta gyümölcsét és a valamennyi piacát érintő, átlagosan egy számjegyű áremelések is simán lecsúsztak a fogyasztók torkán. Sőt még az inflációs hatásokat is elhomályosították. A lényeg, hogy

a cégcsoport hatékonyabb működése magasabb profitot eredményezett.

A Refinitiv 18,1 százalékos elemzői konszenzusán túllépve a Pernod adózott nyeresége 19 százalékkal, 3,02 milliárd euróra gyarapodott az üzleti évben. Ebből 160 milliót képviselnek a pozitív árfolyamhatások, a dollár és a jüan felértékelődése az euróhoz képest.

Eközben a szabad készpénzállomány 1,93 milliárd eurón történelmi rekordra ért a többi között a Chivas Regal whisky, az Absolut vodka és a Martell konyak gyártójánál.

És ha egy üzlet beindul, akkor abból a részvényeseknek is illik profitálniuk. A Pernod Ricard nem is szűkkeblű e téren, hiszen az eredményből a tavalyinál 32 százalékkal magasabb összeget, részvényenként 4,12 eurót oszt vissza részvényesei között, egyben 500 és 750 millió euró közötti kerettel részvény-visszavásárlási programot is bejelentett a júliusban elstartolt 2022–23-as pénzügyi évre.

A rajt mindenesetre jónak ígérkezik, s bár a magas infláció, az ukrajnai háború és a kínai járványfenyegetettség miatt továbbra is változékony környezetben kell dolgozniuk, Alexandre Ricard elnök-vezérigazgató dinamikus, széles körű növekedésre számít az értékesítés területén.

Százalékban kifejezve ez 4 és 7 közötti értéket jelent, középtávon a felső határhoz szeretnének közelebb lenni. Üzemi marzsukat pedig ehhez igazítva évente 50-60 bázisponttal tervezik növelni.