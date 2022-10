A forint a csütörtök reggeli piacnyitás után azonnal dél felé vette az irányt, és rövidesen meg is volt az újabb rekordmélypont az euró ellenében 434 közelében.

Fotó: Getty Images

A magyar fizetőeszköz árfolyama szinte napról napra gyengült az elmúlt hetekben, és ezt ezúttal nem magyarázza a dollár előrenyomulása: a zöldhasú tovább nyomult ugyan előre az euróval szembeni paritás – az egy az egyben váltás – szintjéről az elmúlt hónapban, de nem egyenes vonalban, mint a forint.

Ugyanakkor a forint a zlotyhoz képest is gyengült, amellyel gyakran együtt mozognak, amikor a dollár nyomása visszaveti az európai devizákat. A zloty is látványosan gyengült az euró ellenében az elmúlt egy hónapban, majdnem 3 százalékot, a forint azonban 8,6 százalékot, és ez a zloty ellenében is rekordmélységekbe vetette.

A csütörtöki forintpiaci nyitás egybeesett a Magyar Nemzeti Bank bejelentésével arról, hogy egyhetes betéti tenderén nem emeli tovább a 13 százalékos kamatot. Ebben semmi meglepetés nem volt, a jegybank már két hete jelezte, hogy vége a kamatemeléseknek, de likviditásszűkítő lépésekkel folytatja a szigorítást, küzdve az infláció ellen. Frissen bevezetett változó kamatozású hosszú futamidejű betéti tenderei második fordulójában szerdán a bank csakugyan le is kötött 506 milliárd forintot, az új eszköz immár összesem 2600 milliárd forintot vont ki, és a tenderek folytatódnak.

Nem okozhatott meglepetést az sem, hogy a rezsicsökkentő intézkedések kényszerű karcsúsítása következtében szeptemberben nagyot ugrott az éves infláció. A 20 százalékot is meghaladó szintje azonban ezzel a legmagasabb Közép-Európa legnagyobb gazdaságai között, kamatemelés már nem lesz a régió legmagasabb szintjeiről, ugyanakkor Európában rajokban jönnek a negatív hírek egy Magyarország számára különösen fájdalmas témában: a téli energiaellátás biztonságát, illetve az energiaárakat illetően.

A Lengyelországgal közös tényező – az uniós pénzutalások késlekedése – kétarcú, és mint ilyen, borús időkben szintén ránehezül a forintra: amikor azt az oldalát nézik, hogy valamikor elindulnak a pénzek, a devizapiaci hatás kedvező, amikor azonban amúgy is nyomás van a piacon, akkor a finanszírozási késlekedés aggodalomként jelentkezik.

A forint már túladott lehet, technikai értelemben azonban az OTP Global Markets jelentése szerint 437,5 felé mutat az euróval szembeni árfolyam grafikonján kirajzolódott alakzat. Ami a nemzetközi piaci hátteret illeti: délután fél 3-kor inflációs adatokat közölnek az Egyesült Államokban, amelyek akár jelentősen felkorbácsolhatják a pénzügyi piacokat, beleértve a devizaárfolyamokat. A forint innen inkább várhat rosszat, mint jót: vártnál magasabb infláció újraindíthatja a dollárgőzhengert.