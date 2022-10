Már fogadja a kriptobefektetéseket a legrégebbi amerikai bank

A Bank of New York Mellon ősszel kapta meg a New York-i pénzügyi felügyelet jóváhagyását a bitcoinok és egyéb digitális eszközök tárolására, bár egyelőre ez csupán válogatott ügyfeleire vonatkozik.

1 órája | Szerző: Murányi Ernő

1 órája | Szerző: Murányi Ernő

Az első nagy amerikai bankként még kedden megkezdi ügyfelei kriptodevizáinak fogadását, méghozzá a hagyományos befektetésekkel azonos platformon az Egyesült Államok legrégebben alapított bankja, a Bank of New York Mellon – közölték a hírt tőzsdenyitás előtt a Wall Streeten. Fotó: Bloomberg / Getty Images A pénzintézet ősszel kapta meg a New York-i pénzügyi felügyelet jóváhagyását a bitcoinok és egyéb digitális eszközök tárolására, bár egyelőre ez csupán válogatott ügyfeleire vonatkozik. A BNY Mellon – amely amúgy a világ legnagyobb betétkezelő bankja – természetesen az új szolgáltatás keretei között megőrzi az eszközökhöz való hozzáférést biztosító és az átutalásokhoz szükséges kulcsokat is, és pontosan ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja majd a digitális devizák esetében is, mint amelyeket a részvények, kötvények, árupiaci termékek és egyéb eszközök esetében kínál. A lépés fontos mérföldkövet jelent a hagyományos bankok hozzáállásában, amelyek egy része immár egyre inkább legitim eszközként fogadja el a digitális devizákat, miközben sok Wall Street-i vezető még mindig megkérdőjelezi a kriptóban rejlő lehetőségeket, és inkább kivár, amíg Washington nem tisztázza, hogyan fogják szabályozni a piaciszegmenst. Eddig az alapkezelőknek a digitális devizáikat egy kriptospecialistánál kellett elhelyezniük. Az Alexander Hamilton által több mint két évszázaddal ezelőtt alapított BNY Mellon azonban a nyolc rendszerszinten is jelentős amerikai bank közül mostantól elsőként teszi lehetővé, hogy az ügyfelek közös betéti platformon helyezhessék el hagyományos és kriptoállományaikat. Izgatottan várjuk, hogy újabb segítséget nyújthassunk a pénzügyi ágazat fejlődéséhez – mondta Robin Vince, a BNY Mellon elnök-vezérigazgatója a közleményben. A bank 2021 februárjában mutatta be először terveit, amelyek szerint egyelőre a befektetési cégek digitális devizáit kívánja tartani és azokkal utalásokat teljesíteni. Azóta integrálta a kriptoüzletágát számviteli platformjába. A bank a Fireblocks-szal közösen kifejlesztett szoftvert használja e digitális állományok tárolására, az elemzésben és az eszközök bankig tartó útjának követésében pedig a Chainalysis programja segíti. A platform ezen a héten tehát élesedik a kiválasztott befektetési cégek számára, a jövőben azonban várhatóan további ügyfelekre is kiterjesztik a szolgáltatást. Nem biztos, hogy a legjobb ómen az új szolgáltatás beindításához, hogy a digitális devizák idei drámai kiárusítása nagyjából 2 ezer milliárd dollár értéket semmisített meg, és több neves kriptocég összeomlásához vezetett, ami ismételten felhívta a figyelmet a nagyobb befektetői védelem szükségességére. Ennek érdekében a Janet Yellen pénzügyminiszter vezetésével működő Pénzügyi Stabilitási Felügyeleti Tanács arra kérte a kongresszust, hogy fontolja meg a törvényhozást a hiányosságok megszüntetésére, azaz terjessze ki az értékpapír-szabályozás hatályát a digitális eszközökre is. Augusztusban Gary Gensler, az amerikai tőzsdefelügyelet elnöke rámutatott, hogy a kriptodevizák piaca tele van csalásokkal, átverésekkel és visszaélésekkel. A BNY Mellon megbízásából készült közelmúltbeli felmérés szerint ugyanakkor sok befektetési menedzser továbbra is szívesen fektet be a bitcoinba és társaiba. A felmérést végző Celent által augusztusban és szeptemberben megkérdezett 271 intézményi befektető mintegy 41 százaléka mondta, hogy jelenleg is tartanak kriptodevizákat a portfóliójukban, további 15 százalékuk pedig valószínűleg a következő két-öt évben fogja ezeket beszerezni. A Bank of New York Mellon jövő hétfőn közli harmadik negyedéves gyorsjelentését. Totálisan átalakul a Nasdaq Három divíziót alakítanak ki, hogy helytálljanak az élesedő versenyben.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek