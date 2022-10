Nyereménynek hitte egy ausztrál nő a véletlenül a számlájára utalt kriptovagyont. Mint azt korábban a VG is megírta: a crypto.com cég tévedésből 27 ezer forintnyi kriptovaluta helyett 2,8 milliárd forintnyit utalt át Thevamanogari Manivelnek, aki pedig jelentős részét el is költötte. A cég viszont pert indított ellene, mert nem sikerült visszaszereznie a pénzét. Most kamatostul követelik a nőtől.

Az ügy már bírósági szakaszban van, sőt, Manivel és párja, Jatinder Singh egy melbourne-i börtönből jelentkeztek be, miután a gyanú szerint megpróbáltak elmenekülni az országból.

A hiba 2021 májusában történt, amikor a crypto.com vállalat egy bolgár dolgozója rossz számjegyeket ütött be egy excel táblán, ennek megfelelően pedig a rendszer átutalta az azon lévő összeget az ausztrál nőnek. Az elrontott utalásra a csak tavaly decemberben, a könyvvizsgálat során derült fény.

A kriptoszámla a nő párjának nevén volt, és amikor megkapta az értesítést, Jatinder Singh azt hitte, hogy egy játékon sorsolták ki számára a nyereményt.

A pénz csaknem felét aztán ingatlanokra, drága autókra költötték, de több millió ausztrál dollárt átutaltak egy malajziai bankszámlára is. A párost végül márciusban letartóztatták lopás vádjával, amikor megpróbáltak elmenekülni Ausztráliából és haza akartak térni Malajziába.

A nő azóta is börtönben volt, pedig időközben a pénz csaknem kétharmadát sikerült visszaszolgáltatni. Már csak 3 millió ausztrál dollárral tartoznak a crypto.comnak, amely a büntetőügy mellett polgári peres eljárást is indítottak ellenük, illetve rokonaik ellen, hogy a maradék, szétosztott pénzt visszaszerezzék. Manivelt végül a keddi tárgyaláson óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de szigorú szabályok mellett: le kellett adnia útlevelét és tilos elhagynia Ausztráliát.

Az ügy november 8-án folytatódik a Guardian tájékoztatása szerint.