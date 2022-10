Tovább sorjáznak a költségmegtakarítási hírmorzsák a Szilícium-völgyből. A tőzsdei lejtőre került IT-szektor nem veri nagy dobra a nadrágszíj meghúzását. Két hete a színfalak mögötti durva lépítésekről szivárogtak ki információk. Például a Facebook belső berkeiben csak purgatóriumnak nevezik azt a harmincnapos időszakot, amíg az állásukat vesztők a vállalaton belül kereshetnek új pozíciót maguknak. A Google fejlesztői a kulcsfontosságú területeken kilencven napot kapnak. Közben a szektor legőszintébb cége, a Snap világossá tette: 20 százalékos lesz a leépítés.

Ahogy az elbocsátásokról sem lehet beszélni a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Metánál, úgy az irodai terek leépítése is az „újrakalibrálás” és a „hangulattervezés” égisze alatt fut.

A cégnél arra hivatkoznak, hogy sok alkalmazott továbbra is otthonról végzi a munkáját, ezért újraértékelik az ingatlanjaikat.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

Az egyik feladatunk az, hogy újrakalibráljuk a terünket – mondta John Tenanes, a Meta globális létesítményekért és ingatlanokért felelős alelnöke, hozzátéve:

kisebb helyszínt hozunk létre, ugyanannyi ember számára, s reméljük, hogy ez több energiát és több aktivitást eredményez.

Egyes alkalmazottak elveszítik a saját íróasztalukat, s olyan környezetbe költöznek, ahol közös íróasztalok vannak, amelyek lefoglalhatók, vagy beugróan használhatók. (Ez az ötlet a Monty Python stúdió Brazil című filmjének keserédes hangulatát idézi, ahol Jonathan Pryce küzdött elszántan a fél íróasztaláért.) Emellett egy bútorgyártóval együttműködve speciális zajszűrő fülkéket telepítenek az irodai tér legalább 10 százalékára.

A gubónak becézett fülkék lehetővé tennék, hogy az emberek a nyílt irodában maradjanak, de akár videóhívásokat is fogadhassanak, s az audiorendszer, akár az óceán hangjait is sugározhatja.

Fotó: Wordpress.com

A menedzsment szerint még túl korai lenne számszerűsíteni, hogy a vállalat általános ingatlanportfóliója mennyit változhat, s nem nevezte meg azokat az irodaházakat vagy városokat, ahol változások lesznek. De

néhol a Meta új irodákat is nyit.

A cég azt is felméri, hogy megtartsa-e az irodákat azokban az épületekben, ahová még nem költözött be, vagy amelyek még beépítés alatt állnak.

Múlt hónapban nyitotta meg új irodáját a Meta Manhattan belvárosában, az átépített Farley Buildingben, egy 1912-es postahivatalban. Nemrégiben pedig San Diegóban is átadtak egy új irodát. Kérdéses a New York-i Park Avenue-i iroda sorsa. A Bloomberg News korábban arról számolt be, hogy a Meta a szerződés felmondását fontolgatja. Miközben a Meta szóvivője azt mondta: a Park Avenue-i iroda hídként szolgált a vállalat számára, s továbbra is jelen lesznek a városban.

A The Wall Street Journal úgy tudja, hogy a Meta vezérigazgatója,

Mark Zuckerberg múlt csütörtökön arról értesítette az alkalmazottakat, hogy a vállalat befagyasztja a munkaerő-felvételt, és más lépéseket is tesz költségeinek csökkentésére.

Beszédes, hogy a Meta központjában, a kaliforniai Menlo Parkban ma 50 százalék alatti az irodák kihasználtsága, míg a járvány előtt 75 százalék fölött volt ez a mutató. A Metának június végén 83 553 alkalmazottja volt.

Érdemes megjegyezni, hogy

a Meta irodáinak 50 százalékos kihasználtsága nem kirívó, mert a Kastle Systems biztonsági szolgálat adatai szerint az Egyesült Államok 10 nagyvárosában az átlagos irodai kihasználtság még mindig 50 százalék alatti.

A JLL brókercég becslései szerint a teljesen üres irodák aránya 19 százalék lehet az Államokban.

Irodai tereinek a leépítését jelentette be a mobilalkalmazásokat fejlesztő Yelp, mert a munkavállalók otthonról dolgoznak. A KPMG új, a korábbinál kisebb irodákat nyit, és például a New York-i irodaterületét 40 százalékkal csökkenti, amikor 2025-ben a manhattani West Side-on új irodaházba költözik.