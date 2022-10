Kilőtt az infláció, kilőtt a forint is, újabb rekord is jöhet Borítékolható volt, hogy a szeptemberi inflációs adatok kedd reggeli közlése után gyengülni fog a forint, és lőn. Ugyan a magyar jegybanki kamat nálunk a legmagasabb a régió legnagyobb gazdaságai közt, de immár az infláció is