A világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca, a Walmart megemelte egész éves nettó árbevételi prognózisát: most 5,5 százalékos bővülésre számítanak az eddig várt 4,5 százalék helyett. A kedden a tengerentúli piacnyitás előtt közzétett negyedéves gyorsjelentésben közölt kedvezőbb előrejelzést azzal magyarázták, hogy az élelmiszerek iránti kereslet a magasabb árak ellenére is stabil, míg a ruházati és elektronikai osztályokon a kedvezmények több vásárlót vonzanak a cég üzleteibe, s ez ellensúlyozza az infláció fogyasztást fékező hatását.

Fotó: Michael Ciaglo / Getty Images

A vállalat a versenytársakénál alacsonyabb árakkal növelte piaci részesedését, egyszersmind egy 20 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is bejelentett. Nem sokkal a negyedéves jelentés publikálása előtt jelentette be New York állam főügyésze, hogy

a Walmart egyezséget kötött az opioidperekben,

s összesen 3,1 milliárd dollárt fizet a szövetségi államoknak, helyhatóságoknak és indián törzseknek.

A piac kedvezően fogadta a gyorsjelentést és a peregyezséget,

s a részvény, amely hétfőn közel 3 százalékos mínuszban zárt, kedden majd 7 százalékot emelkedett a nyitás előtti kereskedésben.

A vásárlókért folytatott éles árversenyben a méretes árkedvezmények lenyomták a vállalat haszonkulcsát, amely 89 bázisponttal, 23,7 százalékra zuhant a harmadik negyedévben. Ám a meghozott áldozat megtérült, mert az üzletekben és az online platformokon 8,2 százalékkal emelkedtek az eladások a harmadik negyedévben év per év alapon. A teljes harmadik negyedéves bevétel 152,81 milliárd dollár lett, felülmúlva az elemzők 147,75 milliárd dolláros becslését. Az egy évvel korábbi 3,105 milliárd dolláros negyedéves adózott nyereséget viszont 1,798 milliárd dolláros mínusz követte.

Mind az élelmiszerek, mind a saját márkás, mind a szezonális cikkek értékesítése erős volt a negyedévben.

A vásárlások száma is emelkedett 2,1 százalékkal. Ennek ellenére a készletszintek továbbra is magasak a tavalyi évhez képest. A tárgyidőszakban a készletek értéke 12 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, amit az infláció is felerősített.

A Walmart csaknem 65 milliárd dollár értékű készlettel várta az ünnepi negyedévet, szemben a három hónappal korábbi 60 milliárd dollárossal.



A Walmart az opioidperes megállapodással a CVS Health és a Walgreens patikahálózatok példáját követi, amelyek együttesen majdnem 10 milliárd dollár kártérítést fizetnek. Az opioidokkal való visszaélésekkel félmillió halálesetet hoztak összefüggésbe, s 3 ezer per indult az Egyesült Államokban. Az úgynevezett függőségi piac sokáig stagnált az Egyesült Államokban, de a közelmúltban olyan politikai döntések születtek, amelyek dollármilliárdokat nyitottak meg a függőségkezelésekre. A Biden-adminisztráció 1,5 milliárd dollárt ajánlott fel a túladagolási válság enyhítésére. Ezzel párhuzamosan

az opioidválságban érintett cégek elleni perekből több milliárd dollár áramlik a helyi önkormányzatokhoz,

hogy harcoljanak a túladagolásos halálesetek ellen.