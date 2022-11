Már egy hete küzd a forint, hogy áttörje a 400-at az euró ellenében, többször is sikerült átszakítania a vonalat, de mindig visszalökték. Nem elég messzire ahhoz, hogy feladja a küzdelmet és az ellenkező irányba törjön ki, visszaigazodva a lassan tíz hónapos gyengülés trendvonalához – péntek kora délután az egyhetes trend középvonalán, 402 körül forgott.

Fotó: Shutterstock

Ha visszanézünk, efféle tanácstalanságra a közelmúltban is volt példa. Miután visszakorrigált az egy hónapja 430 felett elért rekordmélypontról, október második felében a forint két hétig küzdött a 410 körüli szintek áttörésével, ami sikerült is. Ha a 400-at is sikerülne, a technikai elemzések szerint akár nagyobb rohamra is elszánhatja magát.

Az előző szintlépésre az adott alkalmat, hogy változtak az amerikai kamatemeléseket illető várakozások, és nem kedvez a dollárnak, hogy a piacok most már egyértelműen a Federal Reserve szigorításának lassítására számítanak decemberben. Ezt alátámasztották a csütörtökön közölt, a vártnál alacsonyabb amerikai inflációs adatok, amelyek szép lökést adtak az eurónak, és a 400-on túlra vitték a forintot is, csakhogy utána megint visszavonult.

Hatalmas utat tett meg a forint az euró keresztben négy hét alatt, és ugrásra készen maradt Forrás: Stooq.com

A forint pénteken a dollár ellenében három hónapja először 390-en túlra erősödött. Ez nem csoda, hiszen maga az euró is háromhavi csúcsokon jár a zöldhasúval szemben, és a forint fő árfolyamaira is meghatározó befolyást gyakorol az euró-dollár kereszt mozgása.

Nagyot ugrott a forint a dollár ellenében az amerikai inflációs meglepetés után Forrás: Stooq

Uncsi a jogállamisági huzavona

Az euró pénteken tovább erősödött a dollárral szemben, a forint azonban gyűjti az erőt az újabb támadáshoz. Ehhez az sem bizonyult elegendőnek, hogy jó hír érkezett a jogállamiság miatt visszatartott EU-pénzeket illetően. Egy európai uniós hivatalnok azt mondta a Reuters hírügynökségnek, hogy Magyarország nagy eséllyel hozzáférhet hatmilliárd eurónyi késlekedő uniós forráshoz.

Ez az ügy a dollár idei előretörése és az energiakrízis mellett komoly szerepet játszott a forint február óta tartó vesszőfutásában. A huzavona azonban már tavasz óta tart, hol jó, hol rossz hír érkezik.

De mi lesz a másik alaptényezővel?

A forint rövid távú kilátásait – és a 400-as magaslat sorsát – illetően fontos, tartós marad-e a dollárviszonylatban az euró feltámadása, amely megint a paritás – az egy az egyben váltás – fölé repítette a zöldhasú ellenében. A dollár 14 éve a legnagyobb kétnapi gyengülése felé tart – írta pénteken délután a Reuters.

Az eurót segíti, hogy a Fedhez képest nagy késéssel indulva, de emeli kamatait az Európai Központi Bank is, ugyanakkor vannak aggodalmak, hogy ők is lelassítják a szigorítást, ha az európai gazdaságra lecsap a recesszió. Pénteken közzétett őszi gazdasági előrejelzésében az Európai Bizottság azt jósolta, hogy a folyó negyedévben és 2003 első negyedében

az uniós gazdaság recesszióban lesz,

miután a háború és energiaválság közepette a satufékre taposott. Ez a prognózis azonban nem okozott meglepetést.

Pénteken több EKB-döntéshozó is megszólal. Közülük Robert Holzmann, az osztrák jegybank elnöke a Reuters szerint azt mondta: nem tudja, hogy fog szavazni az EKB december eleji ülésén, ez a beérkező adatoktól és az akkorra elkészülő új EKB-előrejelzésektől függ. Ez a nyilatkozat aligha ad impulzust az euró-dollárnak, és ezen keresztül a 400-as szinttel birkózó forintnak.