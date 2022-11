Zsinórban negyedik napja folytatódott csütörtökön az amerikai tőzsdeindexek gyengülése. A Dow Jones zárásra 0,5 százalékkal, 31 999 pontra, az S&P 500-as 1,1 százalékkal, 3720 pontra, míg a Nasdaq Composite 1,7 százalékkal, 10 343 pontra esett.

Fotó: Getty Images

A Fed újabb 0,75 százalékos kamatdöntése utáni másnaposságtól még mindig kóvályognak a befektetők és a brókerek

- mondta a CNBC-nek Ed Moya, az Oanda vezető piaci elemzője.

A 2 éves kincstárjegy hozama 2007 júliusa óta a legmagasabb szintre emelkedett, míg a 10 évesé 8 bázisponttal, 4,141 százalékra ugrott.

A vállalati gyorsjelentési szezon sem hozott gyógyírt a Wall Streetre, sőt a Qualcomm, a Roku és a Fortinet csalódást keltő negyedéves eredményei és előrejelzései csak olajat öntöttek a tűzre.

A Kellogg's élelmiszer-gyártó cég részvényei ráadásul úgy is összehoztak egy közel 9 százalékos zuhanást, hogy a vállalat igazából erős negyedévről számolt be és a prognózisát is felfelé módosította.