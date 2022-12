A kínai export visszaszorításának érdekében az Egyesült Államok néhány évvel ezelőtt vámokat vetett ki az elektronikai eszközökre, köztük a videókártyákra is, amik egy gamer gép elengedhetetlen kellékei. Az ideiglenesen hatályon kívül helyezett törvényt 2022. december 31-én újrázzák, ezért ismét felmehet a VGA-k ára.

A grafikus kártyák árát az elmúlt években több minden is felhajtotta. Először a kriptobányászok vásárolták fel a készleteket, majd a koronavírus idején az otthonaikba bezárt embert egyre több időt töltöttek játékokkal, így egyre nőtt a kereslet a VGA-k, illetve a dedikált videókártyával szerelt gamer laptopok iránt. Mindezt tetézte a csiphiány, majd megkezdődött a Washington és Peking közötti gazdasági háború.

A geopolitikai feszültségek tovább nőnek, emiatt a grafikus kártyák ára is emelkedni fog.

Ha a hónap végén ismét életbe lépnek az amerikai vámok, akkor a tengerentúlon a kártyák ára 25 százalékkal emelkedhet. Mindez kellemetlen, hiszen a területet uraló két vállalat, az Nvidia és az AMD most jelentette be a legújabb termékeit, például előbbi az RTX 4000 szériát. Ez hazánkat is érintheti, amennyiben valaki külföldről vesz ilyen eszközöket.

Ugyanakkor az anyagköltségek is emelkednek, egyre drágább egy VGA előállítása.

Nagy kérdés persze, hogy mit lépnek a gyártók, hiszen a világszerte emelkedő infláció, és a küszöbönálló recesszió miatt kevesebb konzolt, PC-t és laptopot vásárolnak az emberek, amit tovább rontana az árak emelkedése. A kriptovaluták árfolyamának csökkenése és az energiaválság miatt az energiaigényes kriptobányászkodás egyre kevésbé éri meg, az ezzel foglalkozók várhatóan szintén kevesebb GPU-t fognak vásárolni.

Mi a videókártya?

A videókártya (más néven grafikus kártya, VGA, sokszor tévesen GPU) a PC és a laptop megjelenítésért felelős fő alkotórésze. Feladata, hogy a számítógép által küldött képi információkat feldolgozza és monitornak értelmezhető analóg jelekké alakítsa. Leegyszerűsítve: ennek az eszköznek köszönhetjük, hogy a képernyőn mi látható.

Gyakran találkozni az integrált és a dedikált grafikus kártyákkal. Előbbi az alaplapon található, utóbbi egy különálló egység. A dedikált jóval erősebb és drágább az integráltnál, alapvetően játékok futtatásához, kriptobányászathoz és a grafikusok munkájához szükséges. Egyszerűbb feladatokhoz (böngészés, filmnézés) elég az integrált videókártyával felszerelt laptopok és PC-k beszerzése.