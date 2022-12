Kimondottan rossz hangulat uralkodott el a kriptopiacokon,

semmi esély sincs a hagyományos piacokon megszokott Mikulás-ralira,

ugyanis úgy néz ki, az év végéig nem térnek vissza a befektetők, és nem lesz túl a digitális piac egésze az FTX kriptotőzsde bedőlése miatti bizalomvesztésen. Sőt, tovább nőtt a piaci szereplők aggodalma, legalábbis a kereskedők által leginkább figyelt hangulatmutató mozgása erre utal.

Nincs túl a kriptopiac az FTX bedőlésén

A CryptoCompare szerint a határidős ügyletek nyitott kamatának hétnapos átlaga 40,3 százalékkal csökkent november elejéhez képest. A nyitott kamat (open interest) a kereskedési nap végén kötött határidős short és long ügyletek számára utal. Ezek az ügyletek régóta kedvelt eszközei a kriptospekulánsoknak, ugyanis alkalmasak arra, hogy elfedjék a nagyobb tőkeáttéteket. Persze a Binance alapítója igyekszik jó színben beállítani a helyzetet, Changpeng „CZ” Zhao szerdán azt mondta, hogy lelassult a tőkekivonás, ugyanakkor figyelmeztette alkalmazottait, hogy a rivális FTX csődje utáni kilábalás „rögös lesz”. Erre utal az is, hogy az Európai Központi Bank tisztviselői egyenesen halálra ítélték a bitcoint.

Mivel a Binance a legnagyobb származékos tőzsde, valószínűleg a kockázatkerülő fő intézményi piaci szereplők pozícióinak bezárása okozta a csökkenést

– mondta Jacob Joseph, a CryptoCompare kutatási elemzője.

A spekulációk volumene is visszaesett, a befektetők kockázatkerülők lettek, ugyanis további bedőléseket valószínűsítenek egy amúgy is volatilis piacon.

Fotó: Boris Zhitkov / Getty Images

A CryptoCompare szerint a Binance közel 60 százalékos részesedéssel rendelkezik a kriptoderivatívák piacán, így tehát meghatározónak tekinthető a származtatott ügyletek mennyiségének megállapításakor. Egyébként ez még az azonnali kereskedésnél is nagyobb piacot jelent. Amikor az FTX november 11-én bedőlt, a hétnapos átlagos származékos kereskedési volumen több mint háromszorosa volt az azonnali kereskedésnek a CryptoCompare szerint.

Recseghetnek-ropoghatnak újabb csontvázak is

Forr a levegő egy újabb kriptocég, az Amber körül.

A kriptohitelező alkalmazottai idén ugyanis nem kapnak bónuszokat, a menedzsment a lassabb növekedésre és a kriptopiaci mélyrepülésre hivatkozott a bejelentéskor. Benne volt a pakliban az újabb költségcsökkentés, ugyanis június óta folyamatosan húzzák a nadrágszíjat a társaságnál. A menedzsment jó része önként lemondott a fizetéséről is, amíg az igazi piaci trendforduló nem következik be. Nagy vállalást tettek, ugyanis

egyelőre nem lehet látni hogy mikor jelennek meg a vásárlók a digitális parketten.

Az idei évben amúgy is nagyot zuhant a vezető kriptoeszköz, a bitcoin, amit most az év vége felé betetőzött az egyik legnagyobb szereplő, az FTX csődje. Hogy meddig tart a piac vergődése, nehéz megmondani, de annyit talán ki lehet jelenteni, hogy most inkább az eladásra készülők lehetnek túlsúlyban. Hogy aztán végül valóban megnyomják-e az „entert”, azt nem lehet tudni, de az Amber háza tájáról érkezetthez hasonló hírek, amelyekből esetleg csődökre lehet következtetni, bizonyosan nagy súlyt tesznek a befektetők ujjaira. Az persze kérdés, hogy az Ambernél meghozott takarékossági intézkedések valójában bölcs gazdálkodásra utalnak, vagy csupán elnyújtják egy újabb szereplő haláltusáját. Mindkét forgatókönyvre van esély, jelen pillanatban képtelenség megmondani, hogy mi állhat a népszerűtlen intézkedések hátterében.

Mélyrepülésbe került idén a bitcoin jegyzése is

Tény azonban, hogy számottevő leépítésekről is döntött az Amber menedzsmentje. A cégnél, amelynek támogatói közé tartozik a Temasek Holdings és a Sequoia China, azt tervezik, hogy az év eleji 1100 fős csúcsról 400 alá csökkentik az alkalmazottaik számát, és felbontják szponzori szerződésüket a Chelsea FC-vel. A társaság azonban nyugtatja a befektetőket, közleményükben azt írták, hogy tőkéjük kevesebb mint 10 százaléka veszett oda az FTX bedőlésénél, és a cég napi működése továbbra is biztosított.