Bár a piacok továbbra is abban bíznak, hogy a jegybankok irányt váltanak, s a gazdaságot a puha landolás felé terelik, a Fidelity International szerint

2023-ban nagy a valószínűsége kemény landolásnak.

Elmúltak vagy legalábbis múlófélben vannak azok az idők, amikor a jegybankok a pénzügyi válság és a világjárvány során „bármi áron” felkiáltással avatkoztak be a folyamatokba. Amíg a piacok teljes mértékben fel nem dolgozzák ezt, addig meredek ralikat láthatunk a Fedtől várt intézkedések apropóján, amelyek aztán ellenkező irányt vesznek, amikor az intézkedés a várakozásokkal ellentétben elmarad. A kamatlábak végül magasabb szinten állandósulnak, s ha az infláció továbbra is 2 százalék felett marad, akkor nem valószínű, hogy gyorsan csökkennének a kamatok.

Fotó: Shutterstock

Most arra kell nagyon odafigyelni, hogy merre halad a dollár.

Az erős zöldhasú 2022-ben már bizonyította, hogy pusztító hatással lehet a többi ország gazdaságára, mind a fejlett világban, mind a kemény valutában fennálló adósságokra támaszkodó feltörekvő országokban.

Ha a Fed folytatja a kamatemelést, a még erősebb dollár felgyorsíthatja a recesszió kialakulását a többi országban, ezzel szemben a dollárárfolyam irányának markáns megváltozása jó eséllyel – azzal párhuzamosan, hogy a dollár relatív ereje és a monetáris és fiskális politikába vetett bizalom problémás kérdéssé válik – átfogó enyhülést hozhatna, s növelné az általános likviditást a kihívásokkal küzdő gazdaságokban – mondta el Al-Hilal István, a Fidelity International kelet-közép-európai igazgatója.

A világ többi része más pályán mozog.

Japán eddig lazább politikai irányvonal szerint működött, de a hozamgörbe jelenlegi szabályozásától való bármilyen eltérése nem kívánt következményekkel járhat a jenre nézve, s potenciálisan újabb kockázattal súlyosbíthatná a devizapiacok amúgy is megemelkedett volatilitási szintjét. A zéró-Covid-politikával és az ingatlanpiac megzabolázásával Kína is más utat választott 2022-ben. A Fidelity arra számít, hogy a döntéshozók a következő 12 hónapban továbbra is a gazdaság élénkítésére összpontosítanak majd, s olyan hosszabb távú területekbe fektetnek be, mint a zöldtechnológiák és az infrastruktúra. A Covidhoz kapcsolódó korlátozások legkisebb lazítása is a fogyasztás élénkülését fogja eredményezni.

A diverzifikáció egyik módját a feltörekvő piacok és az ázsiai országok kínálják,

mivel ezek növekedése gyengébb korrelációt mutat az Egyesült Államokkal és Európával, míg a készpénz és a minőségi, befektetési minősítésű értékpapírok védekező hatásúak lesznek. Mivel a hozamok szóródása egyre nagyobb mértékű, a befektetők a portfólióik hozamát inkább az egyedi elemekre összpontosítva biztosíthatják majd, mint a teljes piac mozgásának követésével. A hosszabb távú témákhoz, például a dekarbonizációhoz és az újraiparosításhoz kapcsolódó értékpapírok is elkezdenek majd vonzó befektetési lehetőségeket kínálni, és ezek inkább előbb, mint utóbb fel is keltik a befektetők figyelmét.