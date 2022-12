A Mol-csoport részesedést szerezhet az Alteo Nyrt.-ben - címmel jelent meg szombat éjjel az olajtársaság közleménye a BÉT honlapján.

E szerint a Mol kizárólagos tulajdonában álló Mol RES Investments Zrt. („MOL RES”, a cégnév bejegyzés alatt áll, a társaság korábbi cégneve CEGE Zrt.) szindikátusi és összehangoltsági szerződéseket írt alá a Diófa Alapkezelő Zrt. által kezelt Főnix Magántőkealappal és az Indotek-Investments Zrt. által kezelt Riverland Magántőkealappal a Budapesti Értéktőzsde 2022. december 16-i kereskedési napjának zárását követően.

Az összehangoltan eljáró felek célja, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az Alteo felett.

Az Alteo széles portfólióval rendelkező magyar társaság, amely portfólió magában foglal 69 MW megújuló, főként szél és napenergia termelő kapacitást. Ezen felül, a hagyományos áram és hőtermelés is jelentős részesedéssel bír az Alteo üzleti tevékenységében. Továbbá, az Alteo üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat is nyújt ipari erőműveknek, valamint aktív az energiakereskedelem, a hulladékkezelés és az e-mobilitás területén is.

Az Alteo részvények árfolyama idén 51 százalékkal emelkedett, ezzel a BÉT legjobb teljesítményét nyújtotta.

A felvásárlás megvalósulása lehetővé tenné a Mol-csoport számára, hogy növelje jelenlétét a zöldenergia-termelésben és kereskedelemben, összhangban a vállalat 2030-as stratégiájával.

Az összehangoltan eljáró felek 2022. december 16-án a következő lépéseket tették annak érdekében, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az Alteo-ban:

1. Minden összehangoltan eljáró fél külön-külön részvény adásvételi szerződéseket írt alá az Alteo többségi tulajdonosával, a Wallis Asset Management Zrt.-vel (”Wallis AM”) az Alteo alaptőkéjéből 3,330 százalékos, összességében pedig 9,99 százalékos részesedést megtestesítő törzsrészvények megvásárlására. A részvény adásvételi szerződés szerinti vételár részvényenként 2 872 forint. A tranzakció lezárására rövid időn belül, a részvény adásvételi szerződés megkötését követő időszakban kerülhet sor.

2. Annak érdekében, hogy az összehangoltan eljáró felek megszerezzék a jelenleg a Wallis AM tulajdonában álló teljes, 61,557 százalékot kitevő Alteo részvénycsomagot, az összehangoltan eljáró felek ezt követően egy további részvény adásvételi szerződést is aláírtak a Wallis AM-mel, a Wallis AM tulajdonában álló további 51,567 százalékos részesedést megtestesítő Alteo törzsrészvények megvásárlására, amely egyenlő részben kerül majd elosztásra az összehangoltan eljáró felek között. A részvény adásvételi szerződés szerinti vételár részvényenként 2 872 forint.

3. A Mol RES, mint az összehangoltan eljáró felek által kijelölt ajánlattevő, a tőkepiacról szóló törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a következő fő feltételek mellett:

a. a kötelező nyilvános vételi ajánlat az Alteo által kibocsátott valamennyi törzsrészvényre vonatkozik.

b. a kötelező nyilvános vételi ajánlat keretein belül az ajánlati ár részvényenként 3 040 forint.

Az Alteo árfolama (forint)

A kötelező nyilvános vételi eljárásban megvásárolt részvények egyenlő arányban kerülnek megosztásra az összehangoltan eljáró felek között. A kötelező nyilvános vételi ajánlat részletei és a működési terv egyaránt elérhetőek a Mol honpalján. A nyilvános vételi eljárásban közreműködő befektetési szolgáltató az Equilor Befektetési Zrt. A tranzakció 2. és 3. lépésének zárási feltételei a kötelező nyilvános vételi ajánlatnak az MNB általi jóváhagyása, valamint a szükséges MEKH és a GVH engedélyek megszerzése.