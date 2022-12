Tízéves együttműködési megállapodást jelentett be hétfőn a Microsoft és a londoni tőzsdét üzemeltető London Stock Exchange Group (LSEG). Az ügylet részeként a Microsoft bevásárolja magát a londoni börzét üzemeltető London Stock Exchange Groupba (LSEG), amely a jövőben az amerikai szoftveróriás adat- és felhőinfrastruktúráját fogja használni.

Új stratégiai befektető érkezik a londoni börzére. Fotó: Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

A technológiai mamutcég 4 százalékos részesedést vásárol az LSEG-ben. A szóban forgó részvénycsomagot a Blackstone/Thomson Reuters konzorciumtól veszi át, amelyek a Refinitiv adatszolgáltató értékesítésekor szereztek részesedést a brit tőzsdeüzemeltetőben.

Az üzletrész értéke a pénteki tőzsdei záró árfolyam alapján másfél milliárd angol font, vagyis 1,8 milliárd dollár.

Az üzlettel a játékpiacon is nagy terveket szövögető Microsoft sem jár rosszul, ugyanis az LSEG a szerződésben vállalata, hogy legalább 2,8 milliárd dollár értékben vásárol az amerikai vállalt felhőalapú megoldásaiból a következő tíz évben.

A Microsoft felhő- és mesterségesintelligencia-üzletágát vezető Scott Guthrie pedig beülhet a londoni tőzsdét működtető társaság igazgatóságába.

A londoni tőzsde a következő három évben a most bejelentett ügyleten felül további 250–300 millió font közötti összeget tervez elkölteni, ami 0,5-1 százalékponttal csökkentheti az EBITDA-arányt.

A börze szerint az együttműködés idővel dinamikusabb bevételnövekedést hoz majd számára, és a Microsoft a cégcsoport adat- és analitikai termékfejlesztéseinek finanszírozásába is beszállhat. Ez a többi között az LSEG adat- és elemzési platformjának, a Worspece közös továbbfejlesztését is jelentheti, amit a tervek szerint a Microsoft üzenetküldő alkalmazásával, a Teamsszel is integrálnának.

A Microsoft egy évig nem adhat túl a tranzakcióval megszerzett LSEG-részvényeken, és a szerződéskötést követő második évben is legfeljebb a pakett felét értékesítheti.

Az új stratégiai befektető megjelenésére az LSEG részvényei 4 százalékos erősödéssel reagáltak Londonban, amiből 2 százalék megmaradt a hétfői kereskedés késő délutáni szakaszára. A Microsoft papírjai másfél százalékkal kerültek feljebb az amerikai tőzsdei nyitás első negyedórájában.