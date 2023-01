Az Európában alkalmazott befektetési bankárainak több mint 10 százalékát eresztheti szélnek idén a Credit Suisse, jóllehet az elmúlt hónap során már több száz londoni és zürichi dolgozójától megvált.

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

A válságos helyzetű svájci bank tavaly októberben még 52 ezer fős létszámának 9 ezres leépítését tervezte a következő három év alatt, ám azóta felgyorsultak az eemények, így heteken belül már a második elbocsátási hullámról hallani, miközben a jövő hónapban már a zsinórban második veszteséges évéről számolhat be a vállalat.

A befektetési bankárok közül sokan veszthetik el a munkájukat a közeljövőben világszerte, miután az elmúlt évben elapadtak a bevételek, így egyre erősebb a bankokon a nyomás, hogy a koronavírus-járvány idején túlpörgetett toborzás után szabaduljanak a fölöslegessé vált alkalmazottaktól. A héten a Goldman Sachs kezdte meg több mint 3 ezer alkalmazottjának menesztését.

A Credit Suisse ráadásul társainál is nehezebb helyzetben van,

miután októberben óriási összegeket vettek fel az ügyfelek a banktól, miután a cég rossz anyagi helyzetét taglaló pletykák terjedtek a közösségi médiában. A pénzintézet számos veszteséges negyedévről is kénytelen volt beszámolni az elmúlt három évben.

A kezdeti, decemberi leépítések globálisan 2700 főt érintettek, amiből 540-re Svájcban, 200-ra Londonban került sor. Hazájában 16 ezren, Londonban több mint 5 ezren dolgoznak a banknak.

A leépítéseket ismerő forrás szerint a dolgozókkal már karácsony előtt megkezdődtek a tárgyalások, végső döntés pedig a jövő hónapban várható. A Credit Suisse mintegy 17 ezer befektetési bankárt alkalmaz, főként New Yorkban és Londonban, ám az elbocsátások a kisebb európai irodákban lehetnek a legsúlyosabbak, ahol akár a bankárok harmadát is meneszthetik.

A New York-i irodából távozók ugyanakkor a bankról leválasztott, korábbi Credit Suisse igazgató Michael Klein vezetése alatt álló First Bostonban találhatnak munkát, azonban mivel a First Boston az amerikai piacra fókuszál, ez a lehetőség az európai bankárok előtt nem áll nyitva.

Mivel a következő hónapban a bank a várakozások szerint veszteséges évről fog beszámolni, a befektetési bankári pályát vonzóvá tevő bónuszok terén sem valószínű, hogy szórni fogja a pénzét a bank, miután a bónuszokra szánt összeget tavaly a harmadával csökkentették.

Szemben a befektetési bankárokkal, az ügyfelekkel jó kapcsolatot ápoló vagyonkezelők megtartása fontos a bank vezetése szerint, ahogy a kritikus projekten dolgozók is.

A bankot októberben sújtó válság idején a vagyonkezelő ügyfelei a kezelt eszközök 10 százalékát, 63,5 milliárd svájci frankot vettek fel három hét alatt. Összehasonlításként a UBS-től a globális pénzügyi válság idején egy év alatt vonták ki a kezelt vagyon 10 százalékát. Azonban a múlt hónapban a Credit Suisse elnöke, Axel Lehman már arról beszélt a Financial Timesnak, hogy a pénzek felvétele megállt, sőt kezdenek visszatérni az ügyfelek.