Tavaly még a felvásárlási láz és az opioid-botrány gyötörte a tengerentúli patikahálózatokat. Ráadásul, még a „kakukktojás” Amazon is beszállt a piacra egy orvosi alapellátó-hálózat felvásárlásával, így az e-kereskedő óriáscég egy virtuális vizittel az orvost és a patikust kikerülve futárral küldheti házhoz a gyógyszert.

Fotó: Shutterstock

Az idei év a gyógyszerészhiányról szól.

A CVS Health, amely árbevétel alapján piacvezető gyógyszertári lánc az Egyesült Államokban, márciusban azt tervezi, hogy 9 ezer amerikai telephelyének kétharmadán csökkenti a pénztári órákat. A Walgreens Boots Alliance, amely a második legnagyobb forgalmú patikahálózat, szintén több ezer üzletében csökkenti a nyitvatartási időt. Egy harmadik nagy patikahálózatot üzemeltető kiskereskedő cég, a Walmart is azt tervezi, hogy

márciustól két órával korábban zárnak 4600 üzletben.

A három hálózatnak összesen 24 ezer patikája van az Egyesült Államokban. Az amerikai gyógyszertárak már a világjárvány előtt is küzdöttek a gyógyszerészek elvándorlásával. Ágazaton belül a kórházak elszívó ereje erős, de az ipar is

komoly alternatívát jelent a túlhajszolt patikus élettel szemben.

Ami különösen nehéz volt a Covid-járvány idején, amikor a gyógyszertárak ugyan csökkentett munkaidőben dolgoztak, de a munkatársakat gyakran hétvégére is berendelték, hogy fel tudják tölteni a hétközben csupaszra ürített polcokat. Emellett a szakma népszerűsége is erodálódott, amennyiben most egyharmadával kevesebb gyógyszerész tanulók száma, mint egy évtizeddel ezelőtt. Márpedig a patikákban a tengerentúlon is a gyógyszerész munkatárs a legszűkebb keresztmetszet, amennyiben legalább egynek mindig jelen kell lennie nyitvatartási időben.

Az Egyesült Államokban

a patikák nyitvatartási ideje meglehetősen betegbarát volt mostanáig,

hiszen például a Walmart hálózatában általános gyakorlat, hogy este 9-ig nyitva tartanak. Márciustól meg kell barátkozniuk a plázázóknak, hogy gyógyszert csak este 7-ig vásárolhatnak. Bár a gyógyszergyári láncok „közeli” helyettesítő pontokat kommunikálnak, a Wall Street Journal szerint még a Boston agglomerációs körzetében lévő kisvárosokban is azzal kell számolni, hogy ha bezár a patika, akkor 5-10 mérföldre lehet egy másik, amely esetleg nyitva tart.

A gyógyszertári láncok év végi bónuszokat, a magasabb fizetést és a garantált ebédszüneteket kínálnak, hogy megtartsák a kulcsfontosságú posztokon dolgozókat.

A Walgreens 75 ezer dolláros bónuszt is ajánlott gyógyszerészeknek,

míg a CVS olyan rendszert fejleszt, hogy a gyógyszerészek több feladatot is elvégezhessenek távolról. A gyógyszerészek átlagos éves fizetése közel 129 ezer dollár volt 2021-ben. A cégek százmillió dollárokat költenek toborzásra. És a Walmart a gyógyszertári technikusok órabérét is felemelte tavaly 20 dollárra. Míg idén februártól a raktárakban és üzletekben dolgozó alacsonyabb végzettségű dolgozók minimális órabérét 12 dollárról 14 dollárra emelik. A CVS és a Walgreens láncokban a minimális órabér 15 dollár.