Tavaly még úgy volt, hogy a Merck gyógyszergyár vásárolja fel 40 milliárd dollárért a Seagen biotech céget, de elakadtak a tárgyalások. Most a Pfizer gyógyszergyár vetett szemet a vonzó akvizíciós célpontra. A biotech cég piaci értéke 30 milliárd dollár, de a The Wall Street Journal szerint erre még tetemes prémiumot pakolnak, mielőtt ajánlatba csomagolnák. A tárgyalások korai szakaszban vannak, ráadásul trösztellenes vizsgálat is várható, ezért nincs garancia a megállapodásra. De a Pfizer számára ígéretes a Padcev terápia, amellyel a hólyagrákot kezelik.

Fotó: SOPA Images

A Pfizernek azért fontosak az akvizíciók révén elérhető újabb terápiák, mert a tavaly 100 milliárd dolláros árbevételt elérő vállalat előrejelzése szerint a

2030-ig lejáró szabadalmai nyomán 17 milliárd dolláros bevételkiesése keletkezik.

Érdekes, hogy tavaly a Merck szintén a lejáró szabadalmai miatt szemelte ki a Seagent. A Merck értékesítésének 40 százalékát adó Keytruda immunterápia szabadalmi oltalma ugyanis az évtized végén lejár. De akkor még bizonytalan volt a Padcev értékelése.

A Pfizer célja, hogy az évtized végére 25 milliárd dolláros bevételt termeljen az üzletfejlesztési lépésekkel, beleértve az akvizíciókat is. A Seagen tavaly közel 2 milliárd dolláros árbevételt ért el. Ráadásul úttörő szerepet játszik a rákterápiák egyik osztályában, ahol úgynevezett antitestgyógyszer-kongjugátumokkal kezelik a betegeket.

A Padcev antitest-terápia úgy működik mint egy irányított rakéta,

amely toxinokkal célzottan támadja a daganatokat. Ezáltal maximális gyógyító hatást lehet elérni a rákterápiákban jellemző súlyos mellékhatások minimalizálásával. A várakozások szerint a Padcev eladásai az évi több milliárd dollárt is elérhetik.

Tavaly májusban 11,6 milliárd dollárért vásárolta fel a Pfizer a migrén elleni gyógyszereket gyártó Biohaven Pharmaceutical Holdingot, júniusban a Lyme-kór kezelésében érdekelt Valnevába szállt be, majd augusztusban sarlósejt-terápiás céget vásárolt 5 milliárd dollárért.

A New York-i székhelyű Pfizer teli van készpénzzel. A gyógyszergyártónak közel 23 milliárd dollárja származik a Covid–19-vakcinák, gyógyszerek és egyéb termékek értékesítéséből.

Általában jó üzlet a Pfizer kiszemeltjeire fogadni, a Valneva is nagyot ment a Nasdaqon tavaly nyáron, míg most

a Seagen a tengerentúli nyitás előtti kereskedésben 13 százalékot ralizott.

A Seagen pénteken 161 dolláron zárt, a hétfői nyitást pedig 182 dollár körül várta. Tavaly nyáron a Merck-ügylet lázában járt ilyen szinteken a kurzus, mert a piac arra számított, hogy részvényenként 200 dollárt is elérhet a végül elmaradt a akvizíció.