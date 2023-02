Megemelte a Graphisoft Park-részvények célárát a Wood & Co. elemzője, miután az irodákat bérbeadó társaság kedden a vártnál jobb 2022-es eredményről számolt be. Az új célár 10,5 euró, ami 23 százalékkal magasabb az aktuális árfolyamnál. A kibocsátó részvényeivel február 15-től kereskednek euróban, ez a váltás is hozzájárult a célár felsrófolásához.

A Wood vételi ajánlást megfogalmazó szakértője szerint továbbra is a kelet-közép-európai ingatlanpiac egyik legalacsonyabbra értékelt részvénye a Graphisoft Park: az árfolyam mindössze az egy részvényre jutó nettó eszközérték 50 százalékát tükrözi, s euróban nézve vonzó a 6 százalék feletti osztalékhozam is.

Fotó: Graphisoft Park / VG

A Wood szerint pozitívum, hogy a menedzsment éves szinten 5 százalékkal növekvő bérbeadási árbevétellel kalkulál 2023-ra: a bérleti díj jelenleg 16-17 euró négyzetméterenként, szemben a 2018–2021. közötti évekre jellemző 15-16 euróval. (A budapesti irodapiaci átlagár jelenleg 14 euró.)



A vezetőség osztalékjavaslata is pozitív meglepetés: egy részvényre 0,54 euró osztalék juthat a tavalyi profit terhére, míg a Wood modelljében korábban 0,5 euró szerepelt. Számításaik szerint a működésből származó operatív eredmény (FFO) kevesebb mint felét, 43 százalékát fizetné ki a Park osztalékként, így bőven marad tartalék a hitelállomány leépítésére: az év eleji 97 millió eurós adósság 91 millióra csökkenhet év végére (a teljes hitelállomány kamatlába fixált, átlagos mértéke 1,9 százalék). Emellett pozitívum még, hogy további fejlesztések indulhatnak a terület déli részén, vagy ha erre nem mutatkozik kereslet, akkor jó eséllyel lehet számítani az osztalékszint emelésére.

A várt felett alakult a profit a Graphisoft Parkban Négyszázezer euróval az éves terv feletti adózott nyereséget realizált 2022-ban a Graphisoft Park – derül ki a társaság keddi jelentéséből. A nettó eredmény ezáltal 6 millió euró lett, míg az éves nettó árbevétel 15,54 millió euró.