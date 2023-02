Digitális font meghonosításáról kezdett nyilvános konzultációt kedden a Bank of England és a brit pénzügyminisztérium. A hír már korábban is szárnyra kapott, ám most már hivatalos. A brit jegybank által bemutatott tervek alapján a digitális font újfajta fizetőeszköz lenne, amely azonban több tulajdonságában lényegesen különbözne a kriptovalutáktól. A kedd este közzétett részletes ismertetés szerint a legnagyobb különbség az lenne, hogy a magánforgalmazók által létrehozott kriptovalutákkal ellentétben a digitális fontot a Bank of England bocsátaná ki és a brit kormány támogatná.

Fotó: Getty Images

A digitális brit valutát is font sterlingnek hívnák és értéke stabil lenne, ugyanúgy, mint a fizikai bankjegyeknek, abban az értelemben, hogy tíz digitális font mindig ugyanannyit érne, mint egy tízfontos bankó – hangsúlyozza keddi tájékoztatásában a brit jegybank.

A Bank of England szerint alapvető különbséget jelent az is, hogy a digitális font nem lépne a készpénz helyébe.

A brit jegybank szerint új pénzformák jelentek meg a láthatáron, és ezek közül némelyik veszélyeztetheti Nagy-Britannia pénzügyi stabilitását. Az a pénz azonban, amelyet a Bank of England bocsát ki, a brit pénzügyi és monetáris rendszer stabilitásának pillére – fogalmaz kedd esti tájékoztatásában a brit jegybank. Az ismertetés szerint a digitális pénzt digitális pénztárcákban lehet majd tárolni, és onnan lehet vele fizetni. Ez nem bankszámla lenne, és ugyanúgy nem kamatozna, ahogy a nadrágzsebben tartott készpénz sem kamatozik, egyszerűen ugyanolyan napi fizetési tranzakciókra lehet majd felhasználni, mint a fizikai formában létező készpénzt – hangsúlyozzák a Bank of England szakértői.

Sir Jon Cunliffe, a Bank of England kormányzó-helyettese kedd este egy londoni pénzügyi rendezvényen tartott előadásában megerősítette, hogy a digitális fontnak – ha bevezetik – semmi köze nem lenne az olyan kriptovalutákhoz, mint például a Bitcoin. Cunliffe hangsúlyozta: a kriptopénzek zöme erőteljesen spekulatív, inkább fogadásszerű eszköz, értékük szélsőséges kilengésekre hajlamos, éppen azért, mert „nincs semmi mögöttük”, nincs belső, valódi értékük, és emiatt nem alkalmasak általános fizetési célokra sem.

A digitális font ugyanakkor biztonságos, megbízható pénzforma lenne, amelyet a háztartások és az üzleti vállalkozások mindennapi tranzakcióikhoz használhatnak, ugyanúgy, ahogy a Bank of England által kibocsájtott jelenlegi bankókat – mondta a brit jegybank kormányzó-helyettese. Cunliffe hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy ha döntés születik a digitális font bevezetéséről, az infrastruktúra kiépítése évekig eltartana, így az új pénzfajta meghonosítása az évtized második felében lenne esedékes.