Változatlanul emelkedő trendben mozog a BUX, a 47 ezer pontnál húzódó ellenállás áttörése esetében pedig további emelkedésre is megnyílna a tér. Az októberi és novemberi hónapban látott, töretlen emelkedés után, decemberben egy széles sáv rajzolódott ki a BUX indexben: az erős ellenállás 47 ezer pontnál, a stabil támaszok pedig 44 750 és 43 450 pontnál húzódnak.

Az idei évet emelkedéssel indította az OTP, január első három hetében nagyot ralizott az árfolyam. 11 600 forintnál azonban elakadt az emelkedés, és korrekció kezdődött. Február elejére 10 550 forintig süllyedt az árfolyam, ahonnan az utóbbi két hétben 11 350 forintig emelkedett, de a pénteki kereskedésben visszakorrigált a kurzus 10 965 forintig. A tavaly október óta tartó emelkedő trend egyelőre töretlen, de kialakulóban van egy sáv 10 550–11 600 forint között. A következő vételi pont a sáv alján alakulhat ki, ha 10 550 forint környékén megjelennek a vevők, és sikerül emelkedő irányba fordulnia az árfolyamnak.

Nagyot zuhant december elején a Mol árfolyama, az üzemanyagár-sapka eltörlése küldte a mélybe az olajpapírt. Azóta enyhe emelkedés alakult ki a részvényben, a 2570 forintos mélypontról 2840 forintig emelkedett a múlt hét során az árfolyam. A pénteken érkező negyedig negyedéves gyorsjelentés hatására viszont esett az árfolyam, és 2748 forinton zárult a kereskedés. Technikailag egyelőre nem látszik hatázott irány, az oldalazás folytatódhat a következő hetekben is.

A Richter árfolyama tavaly október és december között nagyot emelkedett, a rali 9100 forint környékén akadt el, ahonnan hirtelen nagyot esett az árfolyam. 9100 forintnál egy erős ellenállás is húzódik, de egy új különadó bejelentése volt az esés igazi katalizátora. A Richter árfolyama január elejére 8000 forintra esett, ahonnan megpróbált talpra állni a kurzus. Az utóbbi hetekben azonban tovább folytatódott az árfolyam lemorzsolódása, és a múlt hét során 7900 forint alatt is járt a Richter. A 7900–8000 forint közötti zóna egy erős támaszszint, amely egyelőre még tartja az árfolyamot. Az eladói nyomás töretlen, így a támasz elestére is készülni kell, ami a 7100 forintnál húzódó tavaly szeptemberi mélypontig nyitna teret az árfolyamnak. Emelkedés abban az esetben várható, ha rövid távon sikerülne 8200 forint fölé kapaszkodnia az árfolyamnak.

A Magyar Telekom árfolyama tavaly október végén érte el a mélypontját, 276 forintnál. A kurzus 13 éves minimumra esett, és több hónapig tartó lejtmenet után sikerült emelkedő irányba fordulnia november elején. Február elejéig töretlen volt az emelkedés, több mint három hónap alatt közel 40 százalékot nőtt az árfolyam. Január végén kialakított egy sávot 370–383 forint között, ahonnan elindult lefelé. Jelenleg egy korrekció zajlik a Telekom-papírban, de az elmúlt hónapokban kialakult emelkedő trend még nem sérült. Ha sikerülne egy magasabb mélypontot kialakítania az árfolyamnak, 335 felett (ennek a támasznak az elesésével törne az emelkedő trend), az ideális vételi pontot jelentene. A héten publikálja a társaság a negyedik negyedéves gyorsjelentését, ami irányt adhat az árfolyamnak.