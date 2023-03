A tervek szerint 112 millió dollárért adhatják el a csődbe ment kínai ingatlancég, az Evergrande elnökétől lefoglalt egyik hongkongi luxusvillát, miután a csődgondnokok az értékesítés mellett döntöttek – derül ki helyi ingatlanügynököktől származó csütörtöki információkból.

Kilátás a hongkongi The Peak nyegyedből.

Fotó: Peter Parks / AFP

A város The Peak nevű luxusnegyedében található ház az első ismert eset, hogy Huj Ka Jan személyes vagyonát kobozták el és dobták piacra, ugyanakkor az Evergrande hongkongi eszközeiből már többet lefoglaltak és értékesítettek, amióta a cég 2021 végén fizetésképtelenné vált.

Az új tulajdonos kiléte a hónap második felére dőlhet el a Centaline és a CBRE ügynökei szerint, mivel több tucatnyian érdeklődtek a több mint 450 négyzetméteres, pazar kilátást kínáló villa után. Az érdeklődők 60 százaléka a hongkongi szupergazdagok, 30 százaléka pedig a kínaiak közül került ki az ügynökök szerint.

A helyi ingatlan-nyilvántartás szerint a birtokot november 1-jén foglalta le a China Construction Bank, a csődgondnokok kinevezése alapján.

Az ingatlanfejlesztő egy mintegy 300 millió hongkongi dollár (több mint 38 millió amerikai dollár, 13,7 milliárd forint) lejárt kötvényadósságáról érkeztek hírek a helyi médiából.

Hujnak további két luxusingatlana van a The Peakben található lakóparkban, amelyekre 2021 novembere óta az Orix Asia Capital jegyzett be zálogjogot, nem nyilvános összegért. Az Evergrande, amelynek több mint 300 milliárd dolláros adóssága van, szeretne a felszámolási tárgyalás következő, március 20-i meghallgatása előtt újabb adósságátrendezést bejelenteni, hogy azt legyen ok elnapolni – tudta meg a Reuters.