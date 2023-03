Az arany unciánkénti határidős árfolyama hétfőn átlépte a lélektani határnak számító 1900 dolláros árszintet, 2,2 százalékkal, 1907,8 dollárra drágulva.

A Reuters szerint a váratlan ralit azok a hírek fűtik, amelyek szerint az amerikai jegybanknak, azaz a Federal Reserve-nek (Fed) esetleg mérsékelnie kell a kamatemelések ütemét az amerikai Silicon Valley Bank (SVB) összeomlása miatt.

Fotó: AFP

Pénteken is emelkedett 2 százalékkal az arany kurzusa, miután egymás után zárták be a hatóságok a technológiai startupokra összpontosító kaliforniai SVB-t és a New York-i Signature Bankot.

Az események azt mutatják, hogy az arany továbbra is biztonságos menedékként funkcionál, árfolyama azonnal reagál a piaci bizonytalanságokra. Emellett a kamatemelési várakozások kiárazása is drágítja az aranyat

– mondta Giovanni Staunovo, a UBS elemzője.

Az alacsonyabban maradó kamatlábak ugyanis csökkentik a hozamot nem termelő arany relatív hátrányát a dollárbefektetésekhez mérten.

Az SVB összeomlása nyomán a befektetők arra számítanak, hogy a Fed ebben a hónapban nem emeli a beharangozott 50 bázisponttal az irányadó kamatlábat, holott korábban 70 százalékra tették ennek valószínűségét.

Az arany erősödése azt jelzi, hogy némi intézményi pénz érkezett a piacra, de nem biztos, hogy ez a tendencia a tőzsdén kereskedett alapokban (ETF) is megjelenik – kommentálta a fejleményeket Philip Newman, a Metals Focus munkatársa.

Eközben az amerikai hatóságok egy sor intézkedést jelentettek be az SVB összeomlásának pénzügyi következményei elleni védekezés részeként, ám ennek ellenére a befektetők továbbra is öntik a bankrészvényeket az Atlanti-óceán mindkét partján.

Az arany rövid távú árfolyammozgását továbbra is nehéz megjósolni, de mindenképpen függ a közelgő amerikai gazdasági adatoktól, például a keddi inflációs adatoktól is

– tette hozzá Staunovo.



Az arany felértékelődésével párhuzamosan az ezüst jegyzése 4,5 százalékkal, unciánként 21,43 dollárra, a platináé 2,9 százalékkal, 987,20 dollárra, a palládiumé pedig 2,4 százalékkal, 1411,33 dollárra nőtt. Kilőttek a kriptodevizák is, a bitcoin 10 százalékkal, 23 560 dollárra, az ethereum 5,8 százalékkal, 1654 dollárra ralizott.

Közben az olaj ára csökken, az amerikai WTI például 2 százalékkal, 75,2 dollárra gyengült kora délután.