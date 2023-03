Nagyon megütötték a Mol részvényeit szerda délelőtt a befektetők. A magyar olajtársaság jegyzése rövid ideig közel hatszázalékos mínuszban járt, a jegyzés ezzel a 2500 forintos szint alá is benézett, ahol legutóbb tavaly novemberben járt az árfolyam. Innen azonban korrigált a kurzus, jelenleg 2,8 százalékkal forognak a keddi záróár alatt a részvények.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Világgazdaság által megkérdezett budapesti kereskedők szerint nincs vállalatspecifikus ok a Mol mai mélyrepülése mögött. Jerome Powell Fed-elnök tegnap esti, további jegybanki kamatemeléseket, azaz újabb szigorítást beharangozó szavai mindenesetre nem kecsegtetnek sok jóval a részvénypiacoknak.

A régiós olajcégekkel sem bánnak ma egyébként kesztyűs kézzel a kereskedők, az osztrák OMV árfolyama és a lengyel PKN Orlen jegyzése egyaránt egy százalékkal süllyedt fél tizenegyig.

A magyar piac is nyomás alá került, a tegnap ugyancsak hirtelen leforduló OTP árfolyama szerda délelőtt 1,3 százalékkal esik, sőt, a napot erősen indító Richter is megbicsaklott egy időre, igaz, a gyógyszergyártó árfolyama továbbra is a zöld tartományban mozog.

A magyar gazdasági szereplők is kifejezetten kemény hangot ütöttek meg ma. Matolcsy György jegybankelnök a parlament előtt kritizálta az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját, kiemelve, hogy szerinte

elvi ellentét van a kormány és a jegybank között.

Varga Mihály pénzügyminiszter pedig az Indexnek adott interjúban beszélt az extraprofitadók tervezett, fokozatos kivezetéséről, a tárcavezető ugyanakkor az olajipari különadókat nem említette ebben a kontextusban.

Azt se feledjük, hogy az extraprofitadót is fokozatosan kivezetjük, hiszen megígértük, az ebben a formájában csak két évig marad fenn. A bankrendszer és a gyógyszeripar adóterhét mindenképpen csökkenteni fogjuk. Van, ahol gyors, van, ahol lassabb kivezetésre van kilátás

– fogalmazott Varga Mihály, amiből a sorok között olvasó befektetők esetleg azt szűrhették le, hogy az olajtársaság adóterheinek csökkentése egyelőre nincs napirenden.