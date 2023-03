Gazdaságpolitikai hibák árnyéka vetül a következő évtizedre – mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki váratlanul a parlamentben szólalt fel, és ismét kemény hangot ütött meg. Szerinte utolértek bennünket a 2010-es évek stratégiai hibái. A jegybank elnöke szerint ezért fel kell tenni a kérdést, hol és hogyan tévesztettünk utat, amit rögtön megválaszolt, hogy 2021-ben, ugyanakkor 2023-ban sem látni, hogy ezt hogy javítjuk ki. Elblicceltünk egy válságot – mondta.

Fotó: Kallus György / VG

Magyarországnak növekedési, felzárkózási problémája lett, amit bizonyít, hogy Románia utolért minket, a fő probléma pedig, hogy reformsivatag alakult ki, voltak szép eredmények, de igazi nagy reform nem volt

Reform nélkül nincs fenntartható felzárkózás

– fogalmazott. Hozzátette: a külföldi működő tőkére nem lehet alapozni sikeres felzárkózást, ezért szerinte fájó az elmaradt oktatási és egészségügyi reform. Azt is mondta, most nincs az országnak világos célja, mint 2010-ben az egymillió új munkahellyel. Arról is beszélt, hogy az ársapkák rontották az inflációs helyzetet, mintegy 3-4 százalékkal, ami abból fakad, hogy az élelmiszeripar termelékenysége a második legalacsonyabb az unióban nálunk, pedig egy ország sikerét a termelékenysége határozza meg.

Sértődött-e a jegybank elnöke? Nem, csak elvi ellentét van a kormány és a jegybank között

– mondta a beszéde végén Matolcsy György.