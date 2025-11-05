Deviza
Az erős lakossági költekezés segítheti a Visát

Az amerikai kormányzati leállás miatt számos makroadat publikálása halasztódik, s a piaci szereplők feladata némileg nehezebb, amikor az amerikai gazdaság aktuális állapotát próbálják meg belőni. Ilyenkor akár a céges számokra is lehet támaszkodni, például a Visa forgalmi adataira, amelyekből az amerikai lakosság aktuális költekezési trendjeire is lehet következtetni.
Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír elemzője
2025.11.05, 06:50

A Visa még október 28-án tette közzé friss negyedéves számait, amelyekből kiderült, hogy globálisan évi 9 százalékkal nőtt a tranzakciók volumene, ami változatlanul erős dinamikát jelez a lakossági költekezésben. Az amerikai adatok kapcsán a Visa pénzügyi igazgatója megjegyezte, hogy több kategóriában is erős költekezést láttak a július–szeptember közötti időszakban. A vállalat tranzakciós volumene több területen is növekedést mutatott, különösen a kiskereskedelemben, valamint az utazási és üzemanyag-költésekben.

Visa
Egyelőre nem látni a vámok negatív hatásait a Visa számain / Fotó: Shutterstock

A Visát közvetlenül nem érintik az amerikai extra vámok, de az esetleges közvetett negatív hatások a társaság pénzügyeire is jelentős hatással lehetnének. Egyelőre viszont az látható, hogy a lakossági fogyasztás nem csorbult érdemben, inkább egyes szektorokban kellett extra költségeket elszenvedniük az érintett cégeknek.

A vámok okozta magasabb infláció sem lenne feltétlenül rossz a Visa számára, mivel az akár még magasabb tranzakciós volument eredményezhet. Ha pedig jövőre is sikerül elkerülni a recessziót az Egyesült Államokban és globálisan, akkor a pozitív lakossági fogyasztási trend is fennmaradhat. A recesszió elkerülésében pedig segíthetnek még a jegybankok is, a Fed például idén szeptemberben újrakezdte kamatcsökkentéseit, de globálisan is számos jegybanki kamatcsökkentésre került sor az idei évben.

Az elemzői konszenzus mindenesetre 10 százalék körüli bevételnövekedéssel számol a 2026–2028 közötti időszakban, míg nettó profit tekintetében már 12-13 százalékos növekedés van kilátásba helyezve. 

A piaci szereplők tehát változatlanul optimisták a Visa kapcsán, ami az elemzői célárakban is tetten érhető. A konszenzus már közel 400 dolláros célárat mutat a Visa részvényére, ehhez képest a részvény jelentős diszkonton forog, ennél nagyobb eltérést a konszenzusos célár és a piaci árfolyam között utoljára az áprilisi bezuhanást követően lehetett látni.

Mindemellett a részvény jelenlegi értékeltsége nem kiugró, sőt, a 26-os 12 havi előretekintő P/E-ráta idén a legalacsonyabb szint, valamint bőven az ötéves átlagszint (27,8) alatt van. Ha figyelembe vesszük, hogy a Visa tartósan képes két számjegyű bevételnövekedésre, mindemellett fenn tudja tartani az egészen kiváló, 55 százalékos nettó profitmarzs szintjét, akkor a 26-os P/E már közel sem tűnik olyan magasnak, tekintettel, hogy az S&P 500 indexnek 23 körüli az értékeltségi mutatója.

Fontos támaszok közelében a részvény

Hiába a vártnál erősebb negyedéves eredmények, a pozitív részvényesi reakció elmaradt negyedéves jelentést követően. A Visa árfolyama ezzel megközelítette azt a 334-335 dollár körüli támaszszintet, ahonnan az utóbbi két hónap során rendre visszapattant. Ez tehát egy technikailag kiemelt szint a Visa grafikonján, amelynek a letörése nem lenne pozitív fejlemény rövid távon, de a korábbi trendeket figyelembe véve akár meg is foghatja az árfolyam lecsorgását.

Még egy fontos támasz a Visa grafikonján az 50 hetes mozgóátlag, amelynek a közelében most is mozog az árfolyam. Ennek kapcsán érdemes kiemelni, hogy tartósan utoljára 2022-ben mozgott a Visa árfolyama a mozgóátlag szintje alatt, így már három éve nyújt stabil támaszt.

