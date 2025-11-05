Deviza
Példátlan üzlet a láthatáron: majdnem 4 milliárd eurót adnak az egyik leggazdagabb magyarnak, csak el kell adnia a legsikeresebb vállalkozását - a rejtőzködő milliárdos válaszára várnak

Hatalmas pénzt kaszálhat Teszári Zoltán, a leggazdagabb romániai magyar.
Andor Attila
2025.11.05, 06:54

Egy multinacionális cég közel 4 milliárd euró szánna a nagyváradi mágnás nyugat-európai érdekeltségeinek a megvásárlására. Elképesztő összeget kínál Teszári Zoltán cégéért egy spanyolországi telekommunikációs vállalat, írja az economedia.ro. A spanyol gazdasági sajtó értesülései szerint a Telefónica 3,8 milliárd eurót áldozna a Digi Communications megszerzésére.3,8 milliárd eurót fizetnének a Digiért- írja a Maszol.  

üzlet
Nagy üzlet a láthatáron, elképesztő összeget fizetnének a Digiért / Fotó: David Gyung / Shutterstock

Az Erste Bank becslései szerint a Digi aktuális piaci értéke 3,6 milliárd euró, amit a spanyolok esetleges ajánlata kb. 7 százalékkal halad meg. A Bukaresti Értéktőzsde (BVB) adatai szerint a Digi Communications 9,43 milliárd lejt ér. A Telefónica egy 1924-ben alapított, madridi székhelyű telekommunikációs vállalat. Az ügyfelek száma alapján 

a Telefonica piacvezető az ibériai országban a telefon, a kábeltelevízió és internetszolgáltatás terén

. A cég jelen van a brit, a német, a brazil, a chilei, a kolumbiai, a venezuelai és a mexikói piacon is. Spanyolországban a fő vetélytársai a MasOrange és a Vodafone. 

A Digi az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a spanyol piacra, aminek eredményeként immár a negyedik legnagyobb telekommunikációs szolgáltatónak számít. 

Felvásárlásával a Telefónica jelentősen megerősítené piacvezető szerepét, s egyúttal új európai piacokon jelenhetne meg.

Az, hogy a spanyol multi felvásárolná a Digit, nem jelenti feltétlenül azt, hogy megvalósul a tranzakció. A Digi a közelmúltban jelentette be, hogy spanyolországi leányvállalatát bevezetné a madridi tőzsdére, aminek a koordinálásával a Barclays, a Santander és az UBS bankokat bízta meg. Ha az adás-vételre nem is kerül sor, a Telefónica érdeklődése azt mutatja, hogy a Digi immár stratégiai szempontból vonzó vállalatnak minősül, állapítják meg az Erste Bank elemzői.

Jól megy a Diginek

A Digi Communications bevételei az első félévben 1 milliárd euróra nőttek, 21 százalékkal haladva meg 2024 azonos időszakának az értékét, miközben a bruttó nyeresége 10 millió euróra csökkent. A cég jelen van Olaszországban, Portugáliában és Belgiumban is. A Digi Communications többségi tulajdonosa a Digi Románia, amelynek Teszári Zoltán a fő részvényese. A Digi Románia tavaly 9600 dolgozót foglalkoztatott, s 5,511 milliárd lej árbevétel mellett 904,851 millió lej bruttó nyereséget termelt. A cég a harmadik legnagyobb szereplő volt a telekommunikációs piacon, hajszállal lemaradva a Vodafone mögött.

A reflektorfénytől fölöttébb ódzkodó nagyváradi Teszári Zoltán hosszú évek óta a leggazdagabb romániai magyar.  A Forbes tavaly 3,4 milliárd lejre becsülte a vagyonát, amivel a 10. helyet foglalta el a hazai mágnások ranglistáján.
 

