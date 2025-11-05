Deviza
stadion
Maracanã
Brazília

Nem bírják tovább pénzzel: eladó a világ leghíresebb stadionja – hatalmas veszteséget termel minden focimeccs után

Rio de Janeiro állam 320 millió euróért adná el a nemzeti büszkeség egy részét. Eladó lett a Maracana stadion.
VG
2025.11.05., 06:27

Készek eladni a világhíres Maracana stadiont. Az 1950-ben átadott sporthelyszínt a tartományi kormány adósságrendezési programjának egyik eszköze lehet – írja a Marca.

Maracana stadion
Eladó a Maracana stadion: a 2016-os riói olimpia után fokozatosan romlott le a létesítmény állapota / Fotó: AFP

A helyi kormány már korábban a törvényhozás (ALERJ) elé terjesztett egy javaslatot, amely 48 állami tulajdonú ingatlan értékesítéséről szólt. A listát most módosították: 16 ingatlan kikerült, 30 új került be – köztük a Maracana stadion.

A Forbes szemléje szerint a döntés mögött a fenntartási költségek drasztikus csökkentésének célja áll. Rodrigo Amorim, az állami törvényhozás alkotmányügyi bizottságának elnöke szerint 

a Maracana működtetése vagyonokat emészt fel – az állam minden egyes mérkőzés után körülbelül 160 ezer eurót (vagyis 63,5 millió forintot) fizet karbantartásra és üzemeltetésre.

A Maracana a Flamengo és a Fluminense otthona, de a fenntartás és üzemeltetés költségeit a két klub, valamint az állam közösen, megosztva viselik. 

A két csapat egy bajnoki szezonban 19-19 meccset játszik otthon, ehhez jönnek hozzá a kupa- vagy a nemzetközi meccsek, és emellett a válogatott is rendszeresen használja a létesítményt. 

A cikk szerint ez azt jelenti, hogy évente 40-50 meccset játszanak az arénában, vagyis nagyjából 6,5 millió euró (2,5 milliárd forint) minden évben elmegy karbantartásra a meccsek miatt. Ennek nagyjából harmada terheli az állami költségvetést.

Amorim szerint a stadion és a hozzá tartozó Aldeia Maracana-komplexum eladása akár 320 millió eurót (127 milliárd forintot) is hozhat.

Rio de Janeiro állam 1,89 milliárd eurós tartozást halmozott fel a szövetségi kormány felé, amelyet 2026-ig kell törlesztenie a brazil államadósság-átütemezési program keretében.

Piaci vevőről egyelőre nem érkezett hír. A stadiont használó klubok tiltakoznak a lépés ellen, ráadásul a bonyolult szerződéses konstrukciók miatt nem egyértelmű, hogy egy új tulajdonos pontosan hogyan hasznosíthatná az arénát.

Maracanã

