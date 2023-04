A német sportruházati márka bejelentette, hogy a közelmúltban több százmillió dollárt költött egy újonnan megnyílt Los Angeles-i létesítményre, ahol a kosárlabdatermékeket fejlesztő csapata fog dolgozni, támogatva az egyesült államokbeli eddigi központját, az Ore-ban fekvőt. Emellett újabb üzleteket nyitnának Amerikában, új szponzori szerződéseket is kötnének, ennek egyik állomása volt a közelmúltban megkötött kontraktus a Major League Soccerrel.

Fotó: Shutterstock

A cég új vezérigazgatója, Bjorn Gulden, egykori profi futballista, a márka sportági szerepét kívánja erősíteni, hogy kilábaljanak a közelmúlt nehézségeiből.

A patinás márka számára nem hozott, inkább vitt a Kanye West rapperrel való partnerség,

de nem alakulnak jól az eladások sem Kínában, sem Oroszországban.

A sportra kell összpontosítanunk – itt van az Adidas gyökere

– mondta Rupert Campbell, a társaság észak-amerikai elnöke.

A cég sportruházat-üzletágának bevételei tavaly nőttek, míg a divatáru-üzletág bevételei csökkentek, és a partnerkapcsolatok is kedvezőtlenül teljesítettek. Önmagában a Kanye Westtel kötött szerződés megszűnése az elemzők becslése szerint a vállalat éves bevételének mintegy 8 százalékát teszi ki.

Régi tervek

A Nike elsöprő erejének, uralkodásának megtörése, különösen a kosárlabdában – ez az Adidas régi terve. Minden valószínűség szerint ahhoz, hogy sikerrel járjanak, igen nagy befektetésekre lesz szükség – mondják az elemzők.

Tavaly a német cég Észak-Amerikában szerzett bevétele 7 milliárd dollár körül alakult, ami nagyjából egyharmada a Nike bevételének.

Az elmúlt években az Adidas az Under Armourral haladt fej fej mellett az Egyesült Államok sportszerpiacának második helyéért. Campbell optimista. Azt mondta, hogy a viszonylag alacsony bázisról könnyű nagyot ugrani, és úgy gondolja, hogy a cég képes leküzdeni ezt az akadályt. A cég kosárlabda-ágazatának Los Angelesbe költöztetése önmagában is segít, a városban való megjelenéssel közelebb lehet a társaság potenciális ügyfeleihez. Persze nyitnak új rendezvények felé is: együttműködnek az induló profi kosárlabdaversennyel, a Drew League-gel.

Emellett a Major League Soccerrel is együttműködnek, a futballtermékek eladása 50 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, és a kereslet várhatóan tovább emelkedik. Az Egyesült Államok a három év múlva esedékes világbajnokság társrendezője lesz.