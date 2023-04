A fejlődő országok miatt lassul a globális növekedés, de Amerika is saras A lassulás egyik alkotóeleme a fejlődő gazdaságok helyzetében keresendő. A feltörekvő piacok ugyanis eleinte a teljes világgazdaságnak csupán a 37 százalékát képviselték, ebben a harmadban ugyanakkor drasztikus fellendülést tudtak elérni csillagászatinak is nevezhető növekedésükkel. Ahogy azonban gazdagabbá váltak, a világpiaci szerepük is dinamikus megnőtt, 33 év elteltével napjainkra 59 százalékra emelkedett. Ahogy azonban a súlyuk nőtt, a relatív növekedésük egyre lassult.