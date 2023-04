Új vizekre evezett az Apple, a világ legnagyobb technológiai vállalata magáévá tette a fintech cégek által az utóbbi néhány évben magas színvonalra emelt készülékértékesítési módszert, a BNPL-t. Ez magyarul azt jelenti, hogy vásárolj most és fizess később – részletekben. A keresletélénkítő technika alkalmazását egyelőre a legmegbízhatóbb piacon vezette be az Apple – azaz hazai pályán, az Egyesült Államokban.

Az Apple arról is gondoskodott, hogy minden ügyfél rendben törlesszen. Fotó: Getty Images

Az iPhone-t és társait ingyen lehet hazavinni, de a vételárat hat héten belül, négy részletben rendezni kell. Igaz, kezelésidíj- és kamatmentesen. A felhasználónak saját érdeke, hogy rendben fizessen, egyrészt mentesül az ilyenkor felszámított extra díjról, másrészt a készüléket a távoli letiltás funkcióval működésképtelenné teheti a szívjóságáról nem éppen híres Apple.

A BNPL, azaz a buy now, pay later (vásárolj most, fizess később) szolgáltatás bevezetését először tavaly júniusban jelentette be Tim Cook, az Apple vezérigazgatója, ám a sorozatos csúszások miatt csak március 28-án startolt el az alkalmazás.

A szegmensben működő fintech cégek súlyos csapásként élhetik meg a pandémia idején fellendült BNPL-iparágat a világ nagy központi bankjainak sorozatos kamatemelései féltérdre kényszerítették, míg a másik oldalon a történelmi rekordokat döntő infláció fogyasztáscsökkentő hatása rontotta az üzletmenetüket.

Az Apple Pay Later tehát lényegében egyfajta kamatmentes kölcsönt biztosít, amellyel konkurenciát állít a bankoknak és a hasonló szolgáltatást már korábban beindító fintech vállalatoknak is, amilyen például a szintén amerikai PayPal vagy az Affirm.

Nálunk még nem, de Amerikában már adja az Apple a veszélyesen csábító ingyenkölcsönt Az Apple új alkalmazása lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a vásárlásaikat négy egyenlő, kamatmentes részletre osszák fel, amelyek közül az utolsót csak hat hét múlva kell kifizetni, persze egyelőre csak az Egyesült Államokban.

Az Apple Pay Later esetében, ha valaki például 500 dollárért szeretne venni valamit, a pénztárnál mindössze 125 dollárt vonnak le a számlájáról, majd a következő három 125 dolláros részlet kéthetente esedékes, tehát az utolsó részlet megfizetésére a vásárlás után hat héttel kerül sor.

Apple és a YOLO életérzés

A kiskereskedelemhez és marketinghez értő szakértők most azt találgatják, hogy a pay later szolgáltatás hogyan befolyásolja majd az emberek vásárlási szokásait vagy akár még azt, hogyan gondolkodnak a fiatalok a pénzről. Az Apple célcsoportja a pay laterrel vélhetően a Z generáció tagjai, akik imádnak költekezni, a pénzügyeik miatt pedig kevesebbet aggódnak. Miután sikeresen átvészelték a pandémia miatti lezárásokat, igyekeznek magukba szívni a YOLO (you only live once) életérzést, egyharmaduk pedig naponta egyszer vásárol online felületen. Az amerikai tizenévesek közel 90 százaléka iPhone-t használ, és szinte társadalmi megbélyegzéssel jár, ha valaki más márkát preferál, így nem csoda, hogy a piac sokat vár a társaság pénzügyi innovációjától, a rövid távú (hathetes) vásárlási kölcsönt kamatmentesen kínáló „vásárolj most, fizess később” szolgáltatástól.

A konkurensek felveszik a kesztyűt

A legjobb dolog a kiskereskedők és a vásárlók számára egyaránt az, hogy az Apple Pay Later egyszerűen működik, mindenfajta hókuszpókusz nélkül. A PayPal azonban, úgy tűnik, beleáll a harcba, és megpróbál még kedvezőbb feltételeket kínálni. Az eredetileg Elon Musk és Peter Thiel által alapított, majd az Ebay által kivásárolt fintech vállalat már eddig is nyújtott BNPL-szolgáltatásokat, köztük az úgynevezett Pay in 4-t, amely lényegében ugyanaz, mint az Apple Pay Later: halasztott fizetés négy egyenlő részletben hat hét alatt, kamat- és díjmentesen. A cég most összeállított egy hosszabb, akár kétéves fizetési határidőt is biztosító csomagot. A WebBank közreműködésével kibocsátott Pay Monthly kártyával 199 és 10 ezer dollár közötti vásárlásokat lehet lebonyolítani, a törlesztéseket pedig 6 és 24 hónap között havi részletekben lehet teljesíteni.