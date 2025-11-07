Washingtonra figyel a forintpiac, mégis Varsóból jött az impulzus
Pénteken kora délelőtt a forint az euróval szemben 386,1 környékén oldalazott, majd meredek erősödés indult. Amit még nem indokol Orbán és Trump találkozója, hiszen amikor delel a forintpiac, Amerika akkor még csak kel. A magyar devizát támasztó impulzus Varsóból érkezett. Míg a tengerentúli hírek késő délután várhatóak. Kis késéssel a dollárral szemben is beleerősített a forint.
Varga Varsóban támasztotta a forintot
Az euró-forint délben 385,15 közelébe süllyedt a délelőtti 386,3 feletti szintekről. A váratlan forinterősödés hátterében az áll, hogy Varga Mihály MNB-elnök felszólalt Varsóban, a 7. Magyar–Lengyel Jegybankár Konferencián. Ahol hangsúlyozta:
az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség.
Ha a technikai képet nézzük, az látható, hogy tegnap az euróval szemben még 386-os lélektani szinttel küzdött az árfolyam, ahol nem rajzolódik ki érdemi technikai támasz. Annál izgalmasabb a mai forinterősödés, mert immár az 385-ös támaszhoz ért az euró-forint.
Ennek
szignifikáns letörése esetén a 384 forintos euróig nyílna tere a magyar deviza erősödésének.
Hasonló mozgásokat láthattunk a dollár-forint devizapár grafikonján is. Bár ezen a piacon nagyjából egyórás késéssel indult a magyar deviza erősödése. A dollár-forint 395 alól süllyedt 333,2 közelébe. Vagyis
a dollárral szemben majd 2 forintos erősödést láthattunk.
Délután Amerikából kaphat impulzust a forint
Figyeli a forintpiac a magyar küldöttség amerikai útjának pénteki napját, a befektetők várják a washingtoni találkozók eredményeit, melyek minden bizonnyal magyar idő szerint csak késő délután vagy éjszaka futnak be.
Orbán Viktor amerikai küldöttségének Jászai Gellért 4iG-elnök mellett például Orbán Gábor Richter-vezér és Hernádi Zsolt Mol-vezető is része, így a magyar tőzsde blue chip részlegében is lesz jelentősége az egyeztetések eredményeinek.